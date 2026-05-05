“Mambo Rojo”, dirigida y coreografiada por Marina Cachan, vuelve a la cartelera porteña con una nueva temporada todos los domingos de mayo a las 20 hs en Área623.

En su tercera temporada, el espectáculo comparte funciones con “L’ETRE (El Ser)”, también dirigida por Cachan, consolidando una propuesta escénica que apuesta por la exploración del cuerpo, la emoción y lo inconsciente.

Ficha técnico-artística

Idea: Marina Cachan

Intérpretes: Aylén Arcadigni, Morena Arce

Diseño de vestuario: Marina Cachan

Diseño de luces: Rodolfo Eversdijk

Realización de vestuario: Lucía Romao

Asistencia coreográfica: Paula Marchi

Asistencia de dirección: Paula Marchi

Producción: Rosario Yarroch

Coreografía: Marina Cachan

Dirección: Marina Cachan

“Mambo Rojo”: una experiencia sensorial e introspectiva

“Mambo Rojo” se presenta como una obra intensa y envolvente que sumerge al espectador en un universo simbólico donde lo onírico y lo perturbador se entrelazan:

“Una pesadilla, un sueño perturbador. Todo es rojo. ¿Es el infierno? Es nuestro propio infierno. Un viaje al inconsciente. Somos nuestros propios monstruos. ¿Somos el enemigo?”

A través del movimiento, la puesta en escena y una estética cargada de simbolismo, la obra propone un recorrido hacia las profundidades de la mente, invitando a cuestionar los límites entre lo real y lo imaginario.

Una propuesta que interpela al espectador

La experiencia escénica se completa con una reflexión que atraviesa toda la obra:

“¿Qué es lo real? ¿Lo que se ve, lo que nos sostiene o lo que late por ser visto? La dimensión que parece abismo termina revelando un universo sutil que nos permite ser.”

Con esta premisa, “Mambo Rojo” se posiciona como una propuesta contemporánea que combina danza, teatro y exploración emocional, generando una conexión directa con el público.

Funciones y ubicación