Mario Massaccesi contó en Cuestión de Peso que Camilota no fue a su consulta con la nutricionista. No fue todo: la participante intentó conseguir una dieta proteica especial sin pasar por el consultorio y nadie cree su versión sobre el accidente que lastimó su rodilla.

Por qué Camilota faltó a la nutricionista

La justificación de la participante fue insólita: “No tenía el celular para mirar el horario”. El equipo médico no le dejó pasar la excusa. “Vos vivís de tu celular y de repente no lo tenés. Y justo cuando pasan cosas importantes, no lo tenés”, le retrucaron, dejando en claro que en el programa no existe el “delivery de dietas especiales”.

Foto: Captura (eltrece)

“No tenía para la aplicación”

Cuando le preguntaron por qué no fue al médico el domingo, Camilota dijo que no tenía dinero para una aplicación de transporte y que no podía caminar. Nadie le creyó esa versión.

Foto: Instagram (@camioficial94)

“Vos, con toda la red de gente que tenés alrededor, de gente buena y que te quiere y que te acompaña y que te apoya. El argumento de ‘no tengo quien me lleve al médico un domingo a la tarde porque tengo la pierna rota’, no te lo creo”, le dijeron en el piso.

Sergio Verón fue más allá: contó que le escribió a Vicky, la amiga que estaba con Camilota ese día, pidiéndole que la llevara al médico de inmediato, y que la respuesta fue que el cuñado la llevaría “cuando termine el partido”.

¿Tuvo un accidente en la pileta?

El punto más caliente fue la reconstrucción del accidente de rodilla. Camilota aseguró que se golpeó en la pileta durante un entrenamiento de natación un viernes, que no avisó en el momento, que el sábado le contó a Verón y que el domingo volvió a caerse en su casa.

El problema fue que nadie la vio caer en la pileta y sus propias declaraciones se contradijeron en vivo. Primero dijo que “venía con dolor de rodilla de la semana”, después que el dolor empezó ese viernes en la pileta. Al repasar el video de sus dichos anteriores, quedó en evidencia.

El reproche de Massaccesi a Camilota

Mario Massaccesi en Cuestión de peso / Foto captura eltrece

Mario Massaccesi le recordó a Camilota las promesas que hizo al reincorporarse al tratamiento. El conductor fue directo: “Cuando Camila volvió al tratamiento, lo dijo una y otra vez acá, dijo que se había arrepentido de muchas cosas. Yo no la estoy viendo esta Camila. Siento como que en poquitos días la perdiste”.

Camilota admitió que hace dos semanas le viene diciendo al psicólogo que no aguanta la presión, que la economía la afecta y que extraña la vida en el sillón con publicidades en el celular.

También reconoció que quiere irse del programa, aunque sabe que tiene una enfermedad que no puede manejar sola.