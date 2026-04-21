La mañana en la Clínica Cormillot arrancó con una noticia que encendió todas las alarmas en Cuestión de peso. Camilota, una de las participantes más queridas del programa, no llegó al estudio y su ausencia generó inquietud entre sus compañeros y el equipo médico.

La preocupación creció cuando se supo que Camilota estaba en la guardia de un hospital y en silla de ruedas. Mario Massaccesi, se comunicó en vivo con ella para conocer de primera mano qué le había pasado durante el fin de semana.

Durante el desayuno de los participantes, Melina fue la encargada de dar detalles sobre el estado de salud de su compañera. “Camilota está con un problema en su rodilla, está muy dolorida. Ayer domingo se resbaló y cayó con la rodilla que ya la tenía dolorida de la semana. No se pudo levantar más y está en reposo”, explicó.

Fotos: capturas eltrece

Ya en el estudio, Melina agregó: “Hablé con Cami, estaba muy dolorida de su rodilla, ya el viernes le había avisado a Verón que estaba con mucho dolor y, el domingo a la mañana, se cae y se golpea esa misma rodilla”.

Leé más:

Momento clave en Cuestión de Peso: Rosalía subió de peso, pero llegó el alta y se emocionó con sus compañeros

CÓMO FUE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ CAMILOTA QUE LA DEJÓ AFUERA DE CUESTIÓN DE PESO

En diálogo con el programa, Camilota relató el calvario que vivió para poder ser atendida. “Ahora estoy en el Hospital Paroissien, en el 21. Es el tercer hospital al que vengo, primero fui al de Haedo, no me pudieron atender, después fui al Posadas, y tampoco me pudieron atender. Y acá ahora me van a hacer una radiografía y hoy desde el mediodía que estoy dando vueltas con la pierna. Estoy en silla de ruedas para que dejen de hablar, que primero está mi salud”, lanzó, visiblemente molesta por los comentarios sobre su ausencia.

La participante fue contundente sobre sus prioridades: “La eliminación, hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele. Si no puedo estar…”, dejó en suspenso, priorizando su bienestar por sobre la competencia.

Foto: Instagram (@camioficial94)

Massaccesi le preguntó directamente qué le había pasado en la rodilla. Camilota respondió: “Ya venía de la semana con dolor de rodilla, fuimos a natación y me empezó a doler más y no le di bola. El sábado le dije a Verón que me dolía y me autorizaron a tomar algo para el dolor. Y el domingo me caí, me levanté de la cama, entré al baño y me caí”.

Por el momento, Camilota permanece en observación y a la espera de una radiografía para conocer el alcance de la lesión. Su salud, según remarcó, es la prioridad absoluta.

Leé más:

Bombazo inesperado: Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini enfrentaron versiones de embarazo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.