Después de tres años juntos, Jorge Rial y María del Mar Ramón decidieron tomar caminos separados. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, ya que la pareja siempre eligió mantener un perfil bajo y nunca se mostró públicamente en eventos ni en redes sociales.

Según contó Ángel de Brito en LAM, la ruptura se dio en buenos términos y fue motivada por los compromisos laborales de ambos, especialmente los de la escritora, que la llevaron a instalarse fuera del país. “Tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera”, detalló el conductor.

La palabra de María del Mar Ramón tras la separación

La propia María del Mar Ramón confirmó la noticia en diálogo con LAM y dejó en claro que la decisión fue tomada desde el respeto y el cariño mutuo. “Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar”, expresó, eligiendo resguardar la intimidad del vínculo.

La escritora, que ya no reside en Argentina, se encuentra enfocada en sus nuevos desafíos profesionales en el exterior, mientras que Jorge Rial continúa con sus proyectos en el país.

Un vínculo lejos de las cámaras

Durante los tres años que compartieron, Rial y Ramón optaron por la discreción y evitaron mostrarse juntos en público. La relación se mantuvo alejada de los flashes y los rumores, hasta que la distancia y los proyectos personales marcaron el final de la historia.