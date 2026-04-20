El conductor Migue Granados sorprendió al contar los motivos detrás de dos entrevistas que nunca salieron al aire en su ciclo La Cruda.

Uno de los casos más impactantes fue una charla con la madre de Fernando Báez Sosa, que finalmente quedó archivada. El propio conductor fue tajante al recordar ese momento y el impacto emocional que le generó.

"La Cruda"



Porque Migue Granados reveló cuál fue la entrevista que nunca publicó: "Hacerlo era de sorete y amarillista". pic.twitter.com/ReMHAQugrh — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 12, 2026

“Si hubiese sido en vivo, era desgarradora pero en vivo. En cambio, después de haber sido grabada, si vos la ponías sabiendo cómo fue, eras un hijo de puta”, expresó. Según relató, el material estaba atravesado por un dolor extremo que lo llevó a él mismo a no poder contener las lágrimas durante toda la entrevista.

Fernando Baez Sosa y su mamá Graciela.

LA OTRA ENTREVISTA QUE GENERÓ ALERTAS

El segundo episodio descartado tuvo como protagonista a una actriz porno. En este caso, la decisión de no publicarlo estuvo vinculada a situaciones delicadas relacionadas con el consentimiento.

Granados explicó que durante la charla surgieron relatos problemáticos, como la difusión de material sin autorización de terceros. “Contaba cosas que hacía que no estaban bien”, señaló, y sintetizó la situación como “levantar muchas perdices juntas”, en referencia a la acumulación de temas sensibles.