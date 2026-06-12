La primera ceremonia inaugural del Mundial 2026 dejó momentos memorables, pero también generó una inesperada polémica en redes sociales.

Tras su actuación en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde interpretó “Dai Dai”, la canción oficial de la COPA MUNDIAL™ junto a Burna Boy, Shakira quedó en el centro de una ola de comentarios que pusieron en duda su presentación.

Mientras millones de espectadores celebraban su regreso a un escenario mundialista, algunos usuarios en X, Instagram y otras plataformas comenzaron a especular con que la artista colombiana no había sido quien cantó en vivo durante el show, sino una supuesta doble. Otros cuestionaron su apariencia física y el uso de playback durante la performance.

Lejos de responder directamente a las críticas, la cantante eligió enviar un mensaje cargado de optimismo y reflexión a través de sus redes sociales.“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, manifestó la artista.

Además, hizo una especial referencia a la educación y a los niños que atraviesan situaciones vulnerables: “Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

Foto: Instagram Shakira

La publicación fue interpretada como una manera elegante de dejar atrás la controversia y centrar la atención en el mensaje positivo que quiso transmitir durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

SHAKIRA VOLVIÓ A HACER HISTORIA EN LOS MUNDIALES

Más allá de las críticas, la presentación marcó un nuevo capítulo en la relación de Shakira con la COPA MUNDIAL™. La colombiana ya había participado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, convirtiéndose en una de las artistas más vinculadas a la historia reciente del torneo.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México (Foto: AP).

En esta oportunidad, la cantante fue una de las grandes figuras de la ceremonia inaugural junto a artistas como J Balvin, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Danny Ocean, en una celebración que dio inicio al primer Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

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