El equipo de Nadie Dice Nada confirmó que viajará al Mundial para transmitir en vivo desde la sede del torneo, pero una advertencia del gobierno de Estados Unidos pone en alerta a todos los influencers y creadores de contenido que planean cubrir el evento: monetizar publicaciones, videos o acuerdos comerciales desde suelo norteamericano sin la visa adecuada puede terminar en deportación.

La medida fue recordada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional, que dejaron en claro que viajar con el objetivo principal de producir contenido digital con fines económicos —ya sea en TikTok, Instagram, YouTube o Facebook— constituye una actividad laboral.

Eso significa que no puede realizarse bajo la categoría de turista y requiere una visa de trabajo o prensa acorde.

El equipo de Nadie Dice Nada planea transmitir en vivo desde el torneo, pero las reglas migratorias amenazan su logística Por: Captura

Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Angela Torres, Marquitos Giles y Martín Garabal tienen previsto trasladar la clásica mesa de Nadie Dice Nada para transmitir en vivo desde el Mundial, con el foco puesto en la Selección Argentina, actual campeona del mundo.

La propuesta incluirá móviles en vivo, cápsulas para redes sociales y un desarrollo comercial con las marcas que acompañan al medio.

LUZU TV Y EL MUNDIAL: UNA APUESTA MILLONARIA CON RIESGO MIGRATORIO

Desde la productora destacaron que el viaje no es solo para cubrir el deporte, sino para “hacer parte a la gente y a nuestra comunidad, transmitiendo esa energía única que solo se vive en un Mundial”.

Sin embargo, ese modelo —que incluye explícitamente un “desarrollo comercial estratégico”— es exactamente el tipo de actividad que las autoridades estadounidenses identifican como trabajo remunerado incompatible con la visa de turista.

El equipo de Nadie Dice Nada planea transmitir en vivo desde el torneo, pero las reglas migratorias amenazan su logística Por: Captura

El caso de Luzu no es aislado: cientos de creadores hispanohablantes planean viajar al torneo con equipos de producción y contratos publicitarios activos.

La pregunta que hoy recorre el mundo del streaming y las redes es si contarán con la acreditación correcta o si confiarán en el vacío legal que hasta ahora muchos aprovechaban sin consecuencias.

QUÉ VISA NECESITAN LOS INFLUENCERS PARA TRABAJAR EN EL MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS

Según los criterios migratorios vigentes, los creadores que generen ingresos desde territorio estadounidense —ya sea por publicidad, patrocinios, monetización de plataformas o acuerdos con marcas— deben tramitar una visa de trabajo.

La visa O-1B, destinada a personas con habilidades extraordinarias en las artes o el entretenimiento, es una de las opciones más utilizadas por figuras del espectáculo. La visa de prensa I también aplica para quienes puedan acreditar cobertura periodística formal.

El equipo de Nadie Dice Nada planea transmitir en vivo desde el torneo, pero las reglas migratorias amenazan su logística Por: Captura

Lo que está claro es que la visa de turista B-1/B-2 no alcanza, y las autoridades lo recordaron con énfasis antes del inicio del torneo. Para Luzu TV, con un modelo de negocio basado en transmisiones en vivo con sponsors integrados, el cumplimiento migratorio no es un detalle menor: es una condición para que el proyecto funcione.