El lunes 27 de julio se realizó la primera edición de los Premios Pinti en el Teatro Colón y desde Ciudad te mostramos las fotos de los famosos que dijeron presente en la entrega que destaca el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos del teatro comercial argentino.

Adrián Suar y Rocío Robles, Moria Casán y Pato Galmarini, Leticia Brédice, Nico Vázquez y Dai Fernández fueron los primeros que pasaron por la alfombra roja, la cual estuvo conducida por las periodistas Sofía Kotler y Florencia Ferrero.

Tambien estuvieron presentes en la previa de este evento que transmitió el eltrece y que fue creado por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), Juan Gil Navarro, Teté Coustarot, entre otros, quienes mostraron sus imponentes looks a las cámaras de este portal.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS PINTI

Moria Casán en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Moria Casán y Pato Galmarini en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Moria Casán y Pato Galmarini en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Lizy Tagliani en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Lizy Tagliani y su marido en los Premios Pinti (Foto: Movilpress)

Leticia Brédice en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Leticia Brédice y su pareja Martín Russo en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

María del Cerro en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Pampito y su pareja en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Juan Gil Navarro y su novia en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Amalia Díaz Guiñazú en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Flavio Mendoza en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Pilar Gamboa en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Boy Olmi en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Nancy Duré en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Fernanda Iglesias en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Cecilia Roth en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Fernando Dente en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Griselda Siciliani y Lorena Vega en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Carla Peterson en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Peto Menahem y Sebastián Wainraich en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Reina Reech en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Florencia Torrente en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Arturo Puig en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Nazarena Di Serio en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Gabriela Sobrado en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Fernanda Callejón y su hija en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Matilda Blanco en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Fabián Medina Flores y Valentina Salezzi en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.