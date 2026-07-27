El lunes 27 de julio se realizó la primera edición de los Premios Pinti en el Teatro Colón y desde Ciudad te mostramos las fotos de los famosos que dijeron presente en la entrega que destaca el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos del teatro comercial argentino.
Adrián Suar y Rocío Robles, Moria Casán y Pato Galmarini, Leticia Brédice, Nico Vázquez y Dai Fernándezfueron los primeros que pasaron por la alfombra roja, la cual estuvo conducida por las periodistas Sofía Kotler y Florencia Ferrero.
Tambien estuvieron presentes en la previa de este evento que transmitió el eltrece y que fue creado por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), Juan Gil Navarro, Teté Coustarot, entre otros, quienes mostraron sus imponentes looks a las cámaras de este portal.