Rosalía volvió a quedar envuelta en una fuerte controversia. En medio de su exitoso paso por Chile con el LUX Tour, una frase que dijo al comenzar uno de sus recitales generó una ola de críticas en redes sociales y hasta pedidos para que sea cancelada.

La cantante española, que agotó las cuatro funciones previstas en el Movistar Arena de Santiago, fue cuestionada por una expresión que muchos usuarios consideraron desafortunada debido a la historia sísmica del país.

Qué dijo Rosalía en Chile que generó tanta polémica

Todo ocurrió al inicio del espectáculo, cuando la artista buscó encender al público con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse.

“Que tiemble y que retumbe la tierra”, lanzó desde el escenario.

Aunque para muchos se trató de una expresión habitual en el mundo de los recitales, otros la interpretaron como una referencia insensible a los terremotos que marcaron la historia de Chile.

Rosalía posando en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 (Foto: Ronda CHURCHILL / AFP).

Los mensajes que inundaron las redes sociales

Las reacciones no tardaron en aparecer y cientos de usuarios expresaron su malestar.

“¿Cómo vas a decir eso en Chile?”, escribió una persona en redes sociales. “¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?”, cuestionó otra. “La ignorancia lleva al desastre”, fue otro de los comentarios que comenzó a multiplicarse.

Con el correr de las horas, incluso aparecieron publicaciones pidiendo cancelar a la cantante por considerar que no midió el impacto de sus palabras.

También hubo quienes defendieron a la cantante

La polémica dividió rápidamente a los usuarios.

Mientras algunos consideraron que Rosalía había cometido una grave falta de sensibilidad, otros sostuvieron que se trató simplemente de una frase artística utilizada para dar inicio al show y que no existió ninguna intención de burlarse de las tragedias vividas por Chile.

En ese sentido, sus seguidores remarcaron que expresiones similares suelen utilizarse habitualmente en recitales para transmitir energía al público.

La nueva controversia llega tras el escándalo con Argentina

La discusión se produce apenas días después de otra fuerte polémica protagonizada por Rosalía.

Tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, la artista compartió una historia de Instagram con la canción La Perla, en un reposteo de un video de Mia Khalifa que muchos argentinos interpretaron como una burla hacia la Selección.

La publicación desató una catarata de críticas, pedidos de devolución de entradas para sus recitales en Buenos Aires y miles de mensajes en sus redes sociales.

Aunque posteriormente pidió disculpas y aseguró que “solo tiene amor por Argentina”, la cantante continúa enfrentando repercusiones en distintos países de la región.