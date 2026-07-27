La polémica por la final del Mundial 2026 entre España y Argentina sumó un nuevo capítulo. Mientras continúan las repercusiones deportivas y mediáticas, trascendió que estudios jurídicos internacionales evalúan presentar demandas contra la FIFA por distintos aspectos relacionados con el partido decisivo.

Según se conoció, firmas de abogados de Estados Unidos y Europa ya analizan posibles acciones colectivas, al tiempo que la FIFA cuenta con una estructura legal propia para tramitar conflictos y disputas vinculadas a sus competencias.

Por qué podrían demandar a la FIFA tras la final del Mundial 2026

Uno de los frentes legales se desarrolla en Estados Unidos, donde estudios jurídicos estudian la posibilidad de impulsar una demanda colectiva relacionada con la final del Mundial.

De acuerdo con la información difundida, uno de los principales elementos que analizan incorporar como prueba sería un video de una arenga de Lionel Messi.

🎥 #VIDEO completo de la arenga de Messi para caminar directo al túnel de salida. pic.twitter.com/TS8Q9qgbkk — 𝑬𝒏𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆 𝑮𝒖𝒆𝒗𝒂𝒓𝒂 (@Enriquetlsurtv) July 23, 2026

Por el momento, las acciones se encuentran en etapa de evaluación y no trascendieron detalles sobre una eventual presentación judicial.

También hay estudios europeos que analizan acciones colectivas

Además de las iniciativas en Estados Unidos, también existen firmas jurídicas en Europa que impulsan reclamaciones colectivas vinculadas a decisiones relacionadas con la normativa de traspasos en el fútbol.

Estos procesos forman parte del creciente movimiento de acciones legales que involucran a organismos del fútbol internacional.

AP | 15/07/2026 @ 18:44 . Argentina's Giovani Lo Celso holds a banner with the words "The Malvinas are Argentine", referring to the Falkland Islands, while teammate Argentina's Nicolas Otamendi gestures to him, at the end of the World Cup semifinal soccer match between England and Argentina in Atlanta, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Cómo funciona el sistema legal de la FIFA

Frente a este tipo de conflictos, la FIFA cuenta con una División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento, encargada de asesorar sobre reglamentos, competencias y procedimientos disciplinarios.

La entidad también dispone del Portal Legal de la FIFA, una plataforma digital mediante la cual se gestionan presentaciones y actuaciones ante sus distintos órganos y comisiones.

Qué organismos resuelven los conflictos dentro de la FIFA

Las controversias deportivas, sanciones disciplinarias y conflictos contractuales suelen tramitarse inicialmente dentro de la propia estructura de la FIFA.

Entre los organismos encargados de intervenir se encuentran:

La Comisión Disciplinaria.

La Comisión de Apelación.

La Comisión de Ética.

El Tribunal del Fútbol, integrado por la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del Jugador y la Cámara de Agentes.

En caso de que las partes no queden conformes con las resoluciones, los expedientes pueden ser elevados al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS), máxima instancia internacional para resolver litigios deportivos.