La polémica entre Rosalía y el público argentino parece estar lejos de terminar. Después del escándalo que se desató por haber compartido un video de TikTok con una burla de Mía Khalifa hacia la Argentina tras la final del Mundial 2026, la cantante española volvió a recibir una catarata de críticas en sus redes sociales.

A pocos días de sus cuatro recitales en el Movistar Arena, la publicación donde pidió disculpas quedó repleta de mensajes de usuarios argentinos que cuestionaron su actitud, reclamaron la devolución de las entradas e incluso llamaron a boicotear los shows.

Foto: Instagram (@rosalia.vt)

Los mensajes contra Rosalía tras la polémica por el Mundial

Entre los miles de comentarios que aparecieron en su cuenta de Instagram predominó un mismo pedido: que los fanáticos no asistan a los conciertos programados para los primeros días de agosto.

“Que no vaya nadie al recital de esta”, escribió un usuario, mientras que otro coincidió: “Ojalá que no vaya nadie a verte”.

También hubo quienes apuntaron directamente contra sus presentaciones en el país. “No vengan acá a vivir de él si no les gusta”, expresó un comentario, mientras otro aseguró: “Acá no te queremos”.

Los fanáticos insistieron con devolver las entradas

Otro de los temas que más se repitió fue el reclamo por los tickets de los recitales.

“¿Y si pedimos reintegro de las entradas en Argentina?”, escribió un usuario en un comentario que rápidamente acumuló miles de reacciones.

Al mismo tiempo, comenzaron a multiplicarse las publicaciones de personas ofreciendo sus localidades para la reventa.

“Vendo una entrada para Lux Tour Argentina”, publicó un seguidor, mientras otro ofreció tickets para una de las funciones de agosto.

También hubo quienes defendieron a Rosalía

Aunque las críticas fueron mayoría, algunos usuarios consideraron que la reacción había sido desmedida y pidieron dejar atrás la polémica.

“Ya se disculpó. También me molestó, pero es demasiado, la están matando con tantos comentarios”, escribió una seguidora.

Otra persona sostuvo que la artista “ama a Argentina” y que el reposteo del video no fue intencional, mientras que varios fanáticos de otros países aprovecharon para expresarle su apoyo e invitarla a presentarse en sus ciudades.

Rosalía se disculpó, pero la polémica continúa

El conflicto comenzó después de que Rosalía compartiera una historia publicada por Mia Khalifa durante los festejos de España por el título mundial

Horas más tarde, la cantante pidió disculpas. “Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón", escribió junto a una bandera argentina.

Después volvió a publicar otro mensaje en el que aseguró: “Solo tengo amor x Argentina”.

Sin embargo, a pocos días de sus cuatro conciertos programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena, el enojo de una parte de sus seguidores argentinos sigue reflejándose en las redes sociales, donde continúan apareciendo mensajes de rechazo, pedidos de reembolso y llamados a no asistir a sus shows.