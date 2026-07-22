Después de la fuerte repercusión que generó un video de Mía Khalifa que compartió en su cuenta oficial de TikTok, Rosalía volvió a referirse a la Argentina con un mensaje dirigido a sus seguidores del país, a pocos días de presentarse en el Arena de Buenos Aires.

La artista española utilizó sus historias de Instagram para expresar el cariño que siente por el público argentino y buscar ponerle fin a la controversia que se desató en las redes sociales.

Foto: Instagram (@rosalia.vt)

El mensaje de Rosalía para la Argentina

En una historia de Instagram con fondo blanco y un corazón rojo como protagonista, Rosalía escribió una frase breve pero contundente: “Solo tengo amor por Argentina”.

La publicación llegó minutos después de que la cantante pidiera disculpas por haber compartido en TikTok un video de Mía Khalifa que celebraba la victoria de España sobre la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Foto: Instagram Rosalía

El gesto fue interpretado por muchos usuarios como un respaldo al contenido de la ex actriz, quien durante el torneo se mostró abiertamente a favor del seleccionado español e incluso aseguró haber apostado un millón de dólares por el equipo liderado por Lamine Yamal.

Qué dijo Rosalía sobre el video de Mía Khalifa

Ante la cantidad de críticas que recibió en las redes sociales, Rosalía explicó que el repost no tuvo relación con el mensaje del video.

A través de sus historias de Instagram escribió: “Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”.

El mensaje estuvo acompañado por una bandera argentina y emojis de caritas llorando, en un intento por aclarar que únicamente había compartido el contenido porque utilizaba una de las canciones de su álbum Lux.

Rosalía pidió disculpas tras compartir un video de Mía Khalifa contra la Selección argentina. Crédito: Instagram

Poco después de la polémica, los usuarios también advirtieron que el video ya no figuraba entre los contenidos compartidos desde su perfil oficial de TikTok.

Rosalía llegará a Buenos Aires en agosto

La nueva muestra de afecto hacia sus seguidores argentinos llega en la previa de los conciertos que la cantante ofrecerá durante agosto en el Arena de Buenos Aires.

Con este nuevo mensaje, Rosalía buscó dejar en claro cuál es su vínculo con el público local y desactivar la polémica que se había instalado en redes sociales tras el episodio con Mía Khalifa.