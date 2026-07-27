Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Este domingo, el actor confirmó la muerte de su hermano Duilio, a los 47 años, y lo hizo a través de una sentida carta abierta que compartió en sus redes sociales.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió el actor en una historia de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve sonriendo junto a él.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que Cabré siempre mantuvo en absoluto hermetismo su vida familiar. Duilio, que se desempeñaba como taxista al igual que había hecho el padre de ambos, llevaba un perfil muy bajo y prácticamente no tenía presencia pública ni en redes sociales, por lo que eran muy pocas las imágenes que circulaban de él.

Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio, sonriendo en una foto casual. Fuente: Instagram / @nicolascabre80

Hasta el momento no trascendieron los motivos del fallecimiento, ya que el actor optó por no dar detalles y centrar su mensaje en el vínculo que los unía.

EL MENSAJE COMPLETO DE NICOLÁS CABRÉ A SU HERMANO

En el extenso texto, Cabré repasó con enorme angustia la relación que mantuvo con Duilio a lo largo de toda su vida. “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón”, expresó, en un párrafo cargado de gratitud.

El desgarrador posteo de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano: “Jamás te voy a olvidar” Fuente: Instagram / @nicolascabre80

Más adelante, sumó una despedida que resumió el profundo dolor por la pérdida: “Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte”. El actor cerró su homenaje con una frase contundente: “Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

A raíz de la noticia, la producción de Ni Media Palabra, la obra que Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez en el Paseo La Plaza, decidió suspender la función de este domingo. La comedia se encuentra en sus últimas semanas en cartel porteño antes de partir de gira a Uruguay, por lo que el equipo evalúa cómo continuar con el cronograma en los próximos días.

UN NUEVO GOLPE FAMILIAR PARA EL ACTOR

La partida de Duilio representa el segundo duelo familiar que atraviesa Nicolás Cabré en poco más de un año. En junio de 2025, el actor también había despedido a su madre, Cristina Birckenstaedt, quien falleció tras una larga enfermedad. En aquella oportunidad, Cabré había compartido una imagen de ella de pequeña acompañada de un mensaje igual de emotivo. Los hermanos, según se supo en su momento, habían decidido juntos no realizar velatorio.

Duilio, el hermano de Nicolás Cabré. Fuente: Instagram / @nicolascabre80

Duilio y Nicolás se llevaban apenas un año y ocho meses, una diferencia que había marcado una cercanía muy particular entre ambos desde chicos. El propio actor lo había mencionado alguna vez en entrevistas, remarcando que hicieron “absolutamente todo juntos” durante la infancia. Con esta nueva pérdida, Cabré vuelve a mostrarse vulnerable ante sus seguidores, algo poco habitual en un artista que siempre priorizó resguardar su intimidad familiar.

Imagen: Nicolás Cabré junto a su hermano Duilio, sonriendo en una foto callejera nocturna con banderines celestes y blancos de fondo. Epígrafe: Nicolás Cabré despidió a su hermano Duilio con una carta cargada de amor y dolor. Fuente: Instagram / @nicolascabre80