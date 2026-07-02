Mientras Mauro Icardi atraviesa un momento de incertidumbre profesional, Wanda Nara volvió a cargar contra él y, sobre todo, contra la China Suárez. Esta vez, la conductora puso el foco en un supuesto acuerdo que la actriz habría alcanzado con los padres de sus hijos para poder instalarse en Turquía junto al futbolista.

En un chat que mantuvo con Santiago Riva Roy para DDM, Wanda lanzó una de las acusaciones más fuertes desde que comenzó el conflicto. "La China pautó con Mauro que se iba a Turquía si la banca a ella, a su mamá, a la pareja de su mamá y a las dos niñeras. Liberó a los papás de sus hijos de la cuota alimentaria a cambio de que le den los permisos para ir a Turquía“, afirmó.

Wanda Nara contra China Suárez por Mauro Icardi.

La mediática no aportó pruebas sobre esa versión, pero sostuvo que ese habría sido el acuerdo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, que lo negó terminantente cuando fue consultado al respecto, para que la actriz pudiera viajar con sus hijos al exterior y comenzar una nueva etapa junto a Icardi.

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Además, Wanda también cuestionó el presente del delantero, quien continúa sin definir su futuro deportivo. “Ningún jugador que está sin club o negociando se va de joda a boliches a tomar alcohol. Que no me culpen a mí. Ni él ni su novia cuidan su carrera", disparó, en una referencia al escándalo que involucró recientemente a Icardi y a Ekaterina Ojeda.

En la misma entrevista, la conductora marcó diferencias con la etapa en la que fue pareja y representante del futbolista. “Jamás se lo vio conmigo en una discoteca en medio de una negociación. Además, jamás lo dejé sin club", aseguró.

Wanda Nara contra China Suárez por Mauro Icardi.

Por último, Wanda también se animó a hacer un pronóstico sobre el futuro de la relación entre Icardi y la China Suárez. "Le pidió la casa de San Jorge, la pagó Mauro. El día que se separen y por no estar casados le reclame a Mauro la casa, no nos sorprendamos“, vaticinó sobre la propiedad que, según trascendió, habría costado cerca de un millón de dólares.

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