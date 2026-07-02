Mientras continúa el escandaloso ida y vuelta entre Mauro Icardi y Yanina Latorre, la conductora de Sálvese Quien Pueda sorprendió al revelar una llamativa decisión que habría tomado el futbolista y que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones.

Luego de responderle al futbolista por los agravios que recibió en Instagram, Yanina deslizó que Icardi habría bloqueado de esa red social a Ekaterina Ojeda, la joven con la que recientemente quedó envuelto en una polémica por un supuesto intercambio de mensajes.

La conductora dio la información al aire y no ocultó su sorpresa: “El nabo que bloqueó a Eka de Instagram”, lanzó, fiel a su estilo. Y cerró, sin filtro: “No la seguía, pero la bloqueó. La buscó y la bloqueó”.

Ekaterina Ojeda y Mauro Icardi (Fotos: redes sociales).

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EKATERINA OJEDA CONFIRMÓ QUE MAURO ICARDI LE ESCRIBIÓ: EL LLAMATIVO MENSAJE QUE LE MANDÓ EN PLENA CRISIS CON LA CHINA SUÁREZ

En medio de los explosivos rumores de separación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, un nuevo capítulo se sumó al escándalo. Ekaterina Ojeda -la señalada como tercera en discordia en la pareja- confirmó en Sálvese Quien Pueda que el futbolista se comunicó con ella y dio detalles del inesperado mensaje que recibió.

La joven ya había quedado en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre asegurara que la crisis entre Icardi y la China se habría desencadenado después de que la actriz encontrara conversaciones relacionadas con ella.

Ahora, en una nota que dio al ciclo de América, Ekaterina terminó revelando que el delantero efectivamente intentó contactarla: “Él me escribió”, dijo. Ante la sorpresa de todos en el estudio, la joven contó que el mensaje llegó recientemente y con una modalidad muy particular: “Me escribió ayer, pero escribió como eso que se pone en 24 horas”, explicó, en referencia a los mensajes temporales.

“Me dijo: ‘Eka, ¿te puedo llamar?’”, añadió. Lejos de mostrarse interesada en responderle al futbolista, Ekaterina aseguró que optó por ignorarlo: “Que se esfuerce”, disparó, dando que hablar con sus dichos.

¡Tremendo!