Desde este 30 de junio, Mauro Icardi quedó oficialmente sin club luego de finalizar su contrato con el Galatasaray.

El delantero argentino pasó a ser jugador libre y, hasta el momento, no existe una definición sobre dónde continuará su carrera aseguró Gustavo Mendez en su cuenta de X.

Su representante, Elio Pino, había manifestado que la prioridad era renovar con el club turco, aunque también dejó en claro que, si no llegaban a un acuerdo, analizarían otras ofertas del mercado europeo.

GALATASARAY ESPERA UNA RESPUESTA DE MAURO ICARDI

Mientras el futuro del delantero permanece abierto, desde Turquía aseguran que las negociaciones continúan.

El propio presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, confirmó que todavía aguardan una decisión del futbolista. “Aún esperamos noticias de Mauro Icardi”, expresó el dirigente.

Mauro Icardi quedó libre y crece la incertidumbre por su futuro: qué pasará con el Galatasaray. Crédito: X

En la misma línea, el periodista turco Haluk Yürekli reveló que la situación permanece estancada desde hace varias semanas. “Hace un mes que Mauro Icardi no le dijo ni ‘sí’ ni ‘no’ al Galatasaray”, aseguró.

LA PRETEMPORADA COMIENZA EL 7 DE JULIO

El calendario juega un papel clave en la negociación. La pretemporada del Galatasaray comenzará el 7 de julio y, si finalmente renueva, Mauro Icardi deberá presentarse ese día para realizar la revisión médica e incorporarse al plantel.

Sin embargo, la información más reciente indica que el delantero habría solicitado diez días más en la Argentina para compartir tiempo con sus hijas antes de regresar a Turquía.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Desde la prensa deportiva turca advirtieron que el club no podría esperar indefinidamente. “Icardi no puede decir ‘voy a viajar, voy a hacer vacaciones y acepto la oferta en agosto’. Si se queda, tendrá que estar en el chequeo médico el 7 de julio”, remarcaron.