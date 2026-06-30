El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. En medio de la batalla judicial que mantienen por sus hijas, trascendieron los motivos por los que finalmente se habría suspendido el viaje que el futbolista planeaba realizar a Miami junto a las niñas y Eugenia “la China” Suárez.

La información fue revelada por Guido Záffora en El Diario de Mariana, donde explicó cómo quedó la situación tras la intervención de la Justicia: “La información tiene que ver con la negativa al viaje a Miami de Mauro con la China y sus hijas”, comenzó diciendo el periodista.

Luego detalló la resolución judicial: “El juez Hagopián resolvió que Icardi puede viajar, pero quien debe ir con las nenas es Wanda, que sería el control de seguridad para entrar”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Según explicó Záffora, la medida está directamente relacionada con la documentación de las menores y la garantía de que regresen al país: “Icardi puede salir del país y tiene las posibilidades de irse a donde quiera, pero si saca a las nenas afuera, Nara debe viajar y entregarle a las nenas; él las debe entregar de nuevo y ella vuelve con las nenas al país”, precisó.

El panelista aseguró que uno de los motivos principales de esta decisión judicial sería la desconfianza de Wanda respecto al manejo de los pasaportes: “Esto tiene que ver con los pasaportes porque Wanda no confía en Mauro”, sostuvo.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

Además, reveló que la conductora estaría dispuesta a viajar para acompañar a sus hijas, aunque habría puesto ciertas condiciones: “Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y que le pague el hotel”, contó el panelista.

Sin embargo, ese pedido no habría sido bien recibido por el delantero: “Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por los abogados, él dijo ‘ni en pepe’, no le quiere pagar nada. Mauro dijo entonces: ‘No viajo’”, reveló Guido. Y cerró aclarando cuál era el verdadero objetivo del futbolista: “Él no va a ver el Mundial, va de vacaciones”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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MAURO ICARDI SUFRIÓ UN NUEVO REVÉS JUDICIAL: A CUÁNTO ASCIENDE LA MILLONARIA DEUDA QUE DEBERÁ PAGAR

Mauro Icardi volvió a recibir un duro golpe en su batalla judicial con Wanda Nara. Según informó Ángel de Brito a través de sus redes sociales, la Cámara declaró desiertos todos los recursos presentados por el delantero, por lo que deberá afrontar el pago de una millonaria deuda vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas.

El conductor de LAM fue contundente al dar a conocer la resolución judicial y escribió: “La Cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas”.

De acuerdo con la información publicada por De Brito, el monto que deberá abonar el futbolista incluye 30 mil dólares mensuales correspondientes a 18 meses, más los intereses acumulados y las costas del proceso judicial.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

En ese sentido, el periodista detalló a qué se debe esa deuda que incluye lo que le correspondería pagarle a la abogada de su ex: “30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld)”.

Ángel de Brito: “La Cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas”.

Como si eso fuera poco, el conflicto judicial podría sumar un nuevo capítulo. En el mismo posteo, De Brito advirtió: “Queda pendiente la prohibición de salida del país”, una medida que todavía resta definirse en el expediente.