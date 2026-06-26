Mauro Icardi volvió a recibir un duro golpe en su batalla judicial con Wanda Nara. Según informó Ángel de Brito a través de sus redes sociales, la Cámara declaró desiertos todos los recursos presentados por el delantero, por lo que deberá afrontar el pago de una millonaria deuda vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas.

El conductor de LAM fue contundente al dar a conocer la resolución judicial y escribió: “La cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas”.

De acuerdo con la información publicada por De Brito, el monto que deberá abonar el futbolista incluye 30 mil dólares mensuales correspondientes a 18 meses, más los intereses acumulados y las costas del proceso judicial.

Foto: Captura de X (@AngeldebritoOk) Por: Fabiana Lopez

En ese sentido, el periodista detalló a qué se debe esa deuda que incluye lo que le correspondería pagarle a la abogada de su ex: “30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld)”.

Como si eso fuera poco, el conflicto judicial podría sumar un nuevo capítulo. En el mismo posteo, De Brito advirtió: “Queda pendiente la prohibición de salida del país”, una medida que todavía resta definirse en el expediente.

Ángel de Brito: “La cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas”.

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EKATERINA REVELÓ CÓMO REACCIONÓ LA CHINA SUÁREZ LUEGO DE QUE MAURO ICARDI LE PIDIERA VOLVER A VERLA: “ME EMPUJÓ”

El escándalo que involucra a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Ekaterina Ojeda sigue sumando capítulos. Después de que trascendiera la versión de que el futbolista habría piropeado a la joven delante de su novia durante una salida nocturna, la señalada como tercera en discordia decidió contar su versión de los hechos.

En una nota que dio a LAM, Ekaterina relató cómo habría sido el momento en el que Icardi se acercó a ella y reveló cuál fue la reacción de la actriz cuando advirtió la situación.

Durante la entrevista, la joven explicó que todo ocurrió cuando Eugenia Suárez se ausentó unos minutos de la mesa: “En un momento, ella se va al baño y cuando se va, Mauro se levanta, viene a tomar el trago y me dice: ‘¿Te puedo saludar?’”, recordó.

Foto: Captura (América)

“Yo le digo que sí. Y él viene para acá y yo le digo ‘bueno, chau’, como que esquivo (su beso en la boca)”, señaló, dando a entender que el futbolista habría intentado acercarse más de la cuenta.

Acto seguido, Ekaterina contó que la actriz regresó y habría observado la situación: “Yo creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande. Ahí llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso. No me tiró de los pelos”, aseguró.

Mauro Icardi y La China Suárez aterrizan en Buenos Aires Por: Instagram

Durante la charla, también le consultaron por los supuestos elogios que el futbolista le habría dedicado durante la noche: “Me dijo: ‘Qué linda que sos, qué linda que estás’, una cosa así. La verdad no me acuerdo”, respondió.

Ekaterina: “Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”.

Sobre el final de la nota, Ekaterina respondió una de las consultas más picantes de la noche: “Mauro me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, concluyó.