Este jueves, en medio de una nueva batalla legal, que incluyó nuevas denuncias cruzadas, Mauro Icardi le pidió al juez Adrián Hagopian extender las vacaciones con sus hijas del 29 de junio al 10 de julio e incluso llevarlas al Mundial, donde se las entregaría a Wanda Nara.

La información la brindó en sus redes sociales Naiara Vecchio, donde contó que “Mauro Icardi pidió más días con sus hijas Francesca e Isabella, que se quedarán con el papá y La China Suárez hasta el 10 de julio aproximadamente”. La medida fue aceptada por el magistrado, según le confirmó a Ciudad la periodista.

El posteo de Naiara Vecchio sobre el pedido de Icardi al juez para extender vacaciones con sus hijas (Foto: Instagram @naiaravecchio)

“Mientras Icardi está libre y su representante negocia por un año más con Galatasaray. Wanda Nara irá al Mundial convocada por Telefe y una marca de skincare”, agregó la panelista de Los Profesionales. En Miami, donde Argentina jugará el partido por los 16vos de final del Mundial, le entregaría sus hijas a Wanda Nara.

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En diálogo con Ciudad, Naiara explicó que, contra lo que se había divulgado, Mauro icardi está autorizado a salir del país por la Justicia, pese a que está inscripto en el registro de deudores alimentarios. “Por el momento, mauro puede salir del país porque aunque Wanda pidió la prohibición, no hay un fallo al respecto”, señaló Vecchio.

“Por el lado de Wanda, Ana Rosenfeld dice que pronto va a salir una resolución para este pedido. Hoy, Mauro sí puede salir del país porque todavía no se dio lo que quería Wanda. Al día de hoy, Mauro no está notificado de que no puede salir del país, pero como está libre y no tiene que ir a trabajar, Ana Rosenfeld presentó un nuevo escrito para que no salga”, señaló.

Fotos: Instagram @wanda_nara y mauroicardi

En Intrusos ampliaron el tema, indicando que Icardi le habría ofrecido a Wanda Nara a través de sus letradas entregarle a las pequeñas en Miami, para que disfruten su estadía en esa ciudad junto a su madre una vez que él se haya vuelto a Turquía. De esta manera, las niñas podrían salir del país por primera vez desde su llegada a Argentina en 2023.

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