El escándalo entre Ekaterina Ojeda, la China Suárez y Mauro Icardi lleva casi una semana llenando espacios en ciclos de espectáculos y portales, y a cada hora que pasa la joven utiliza esos espacios y sus redes sociales para lanzar indirectas que dan que hablar.

En las últimas horas, Yanina Latorre contó en sus stories de Instagram que a raíz de este episodio que dejó muy mal parados a la China y a Mauro, la actriz le habría cantado las cuarenta al futbolista reprochándole no solo su aparente intento de infidelidad con la joven sino otras situaciones que vendría aguantando.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

De acuerdo a una amiga de Latorre y vecina de “La casa de los sueños”, se escucharon gritos puertas adentro. “Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”, relató la conductora.

Tras estas revelaciones, Ekaterina subió un video en su cuenta de TikTok un video más que elocuente. “Para darte problemas, mejor te doy un beso”, simula cantar la joven, en clara referencia a su encuentro con Mauro Icardi.

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Tras estas revelaciones, Ekaterina se mostró en sus redes sociales cantando unas estrofas del tema de Intoxicados “Nunca quise”. “Te cansaste de mí, yo me cansé de vos / Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero”, se la ve entonar.

Muchos usuarios de redes sociales leyeron esta letra como una ironía a la supuesta pelea de la China y Mauro, que podrían estar atravesando una fuerte crisis en medio de las tensiones judiciales con Wanda Nara, la renovación del contrato del futbolista con el Galatasaray por el 40 por ciento de su contrato original y ahora este escándalo en la noche porteña.

Fotos: capturas Instagram @mauroicardi, @sangrejaponesa y @ekaojed.a

La letra de Pity Álvarez, que habla de una relación atravesada por idas y vueltas, fue asociada por muchos usuarios con el momento que, según distintas versiones, estarían atravesando la actriz y el futbolista tras el episodio ocurrido en Tequila.

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