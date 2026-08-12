¡Se picó todo en Gran Hermano: Generación Dorada! Gisela “Yipio” Pintos sorprendió a a todos durante la gala al hacer uso de su poder de líder de la semana y fulminar a una participante antes de que comenzaran las nominaciones: Solange “Sol” Abraham.

La decisión generó un momento de máxima tensión en la casa, ya que la líder tenía la posibilidad de utilizar la fulminante y decidió hacerlo de manera inmediata, dejando a una de sus compañeras directamente en placa.

Antes de que comenzara la ronda de nominaciones, el conductor explicó las reglas y le pidió a Yipio que se acercara para comunicar públicamente su decisión. Luego, llegó la explicación clave: la líder de esta semana no tendría inmunidad, pero sí conservaría el poder de fulminar a una participante.

Foto: Captura (Telefe)

Yipio no dudó demasiado, aunque reconoció que no era una decisión que tuviera ganas de tomar: “No quería hacer esto porque no me sirve, pero elijo a Sol”, anunció.

“Quiero jugar a todo o nada. Y estoy casi segura que estoy en placa, así que Sol”, cerró Yipio, al dar sus argumentos dentro del reality de Telefe.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

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¡ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO! LUANA SE ARREPINTIÓ DE ELEGIR A DANELIK Y PIDIÓ QUE LA EXPULSEN

Lo que parecía ser una oportunidad de reconciliación terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Luana Fernández se arrepintió de haber elegido a Danelik Galazan para volver a la casa y, apenas unas horas después del regreso de su examiga, pidió públicamente que sus seguidores la ayuden a sacarla.

La situación comenzó cuando Danelik protagonizó un fuerte gesto al enterarse de que había sido elegida por Luana para regresar al reality. La participante esperaba que la elección recayera en Sol Abraham o Pincoya, pero finalmente fue convocada nuevamente por quien alguna vez fue su amiga.

Sin embargo, la convivencia volvió a dejar al descubierto las diferencias entre ambas y Luana rápidamente entendió que la decisión podía terminar perjudicando su juego.

Foto: Captura de video de X (@laminzunza)

Luana y Danelik ya habían terminado en muy malos términos antes de la eliminación de la novia de Brian Sarmiento. Cuando Danelik dejó la casa, Luana le gritó y festejó su salida, aunque posteriormente también terminó llorando por la partida de quien había sido tan cercano.

Con su regreso, Luana buscó una especie de reconciliación y que Danelik pudiera convertirse en una aliada para potenciar su costado divertido y ayudarla a enfrentar a Sol Abraham.

Pero nada salió como esperaba. La participante descubrió que Danelik tenía otros planes para el juego y que, lejos de convertirse en su sostén, podía terminar favoreciendo justamente a la persona que Luana considera su principal rival.

Lauana Fernández y Danelik en Gran Hermano (Foto: Telefe)

Por eso, a la mañana siguiente de su regreso, Luana fue al confesionario y luego habló con el público durante el stream: “En vez de elegir a alguien que realmente iba a ser mi contención, elegí a alguien que está haciendo todo lo contrario, así que quiero que se vaya”, disparó.

Pero Luana no se quedó solamente con el pedido dentro de la casa. La participante directamente llamó a sus fanáticos a movilizarse en redes sociales para revertir su propia elección: “Pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik”, solicitó.

Según explicó, Danelik no estaría dispuesta a jugar de la manera que ella esperaba y se encontraría en otra sintonía dentro del reality: “Ella está en mood que no quiere pelear, no le interesa tener conflictos ni nada por el estilo, está pegada a Brian y no hace otra cosa”, cuestionó Luana.

Asimismo, Luana optó por confrontar a Danelik delante de sus compañeros: “Necesito alguien que me acompañe y no algo que me genere dudas. Si no querés jugar conmigo, prefiero que se vaya”, le planteó.

¡Qué momento!