Un incómodo momento se vivió durante una gala de Gran Hermano, conducida por Santiago del Moro, cuando Laura Ubfal y Eugenia Ruiz protagonizaron una fuerte discusión al aire. El intercambio escaló rápidamente después de que la periodista imitara la tonada santiagueña de la exparticipante y le pidiera que hablara “castellano”.

La tensión comenzó mientras Eugenia intentaba hacerle una pregunta a Juani Car, quien acababa de abandonar la casa. La santiagueña quería conocer su opinión sobre la convivencia con “Sol”, pero las constantes interrupciones del panel complicaron su intervención.

“¡Eh, dejame hablar, hija, por favor, si sos tan amable!”, reclamó Ruiz, visiblemente molesta. La respuesta de Ubfal fue inmediata: “No soy tu hija, mi amor”.

LA FRASE DE LAURA UBFAL QUE DESATÓ LA POLÉMICA EN GRAN HERMANO

Lejos de terminar allí, el intercambio subió de tono cuando Laura Ubfal imitó de manera exagerada la forma de hablar de Eugenia Ruiz. “Bueno, hablá correctamente… Hablá castellano si querés que la gente te entienda”, lanzó la periodista durante la discusión.

La frase provocó un momento de máxima tensión en el estudio y generó cuestionamientos por la referencia a la tonada de la exparticipante, oriunda de Santiago del Estero.

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Ubfal continuó con su planteo y puso en duda el acento de Eugenia: “Hace 30 años que te fuiste de Santiago del Estero…”.

LA FURIOSA RESPUESTA DE EUGENIA RUIZ A LAURA UBFAL

La exparticipante de Gran Hermano no dejó pasar los comentarios y respondió inmediatamente.

“¡Callate la boca, señora, por favor!”, exclamó Eugenia en medio del enfrentamiento. “¡Pero qué chica caprichosa, Dios mío!”, se escuchó durante el cruce, mientras Santiago del Moro intentaba intervenir para frenar la discusión.

“¡Pará, pará, pará!”, pidió el conductor ante el ida y vuelta que se había generado entre ambas.