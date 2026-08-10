Parecía que Marcelo Tinelli estaba en su mejor momento, luego de la reconciliación con Milett Figueroa y su cobertura del Mundial, pero otra vez quedó en el centro de la polémica: se lo acusa de contraer deudas con empleados de Laflia.

“Nos deben tres meses de sueldo”, le respondieron furiosos a Damián Rojo, cuando el periodista indagaba sobre la reconciliación de Marcelo con la modelo peruana.

El panelista de Los Profesionales de Siempre reprodujo las quejas de los compañeros de Tinelli: “Está todo mal en la productora. Los que nos quedamos, que somos leales, los que seguimos laburando, no vemos un mango. Había cobrado sólo un grupito de gente el medio mes de junio”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. (Foto: @marcelotinelli)

“O sea, ellos todavía les deben todo junio, julio, parte de aguinaldo”, resumió. Lo más llamativo es que los afectados serían todos colaboradores de “más de 20 años de trabajo en la empresa” que esperan el gesto de Tinelli de ofrecerles al menos el retiro voluntario.

Damián Rojo y Marcelo Tinelli.

Como si fuera poco, Rojo sumó: “Además había un nuevo foco de conflicto abierto con las prepagas, porque hubo por lo menos dos personas que tenían turno, quisieron atenderse, y se enteraron que no están pagas. Con lo cual, se les estaría cayendo también el tema de la atención. Los aportes previsionales ni hablar...”.

Los nuevos proyectos de Marcelo Tinelli

“Va a arrancar un programa nuevo de espectáculos de la productora que desembarca en la TV Pública. Con Juan Echegoyen en la conducción y un panel que sería en principio, Chintia Fernández, Santiago Esposato, Alejandro Castelo y Luciana Elbusto.

Amores Inesperados, con Martín Bossi.

Además, Marcelo Tinelli posteó el trailer de Amores inesperados, una ficción de Laflia protagonizada por Martín Bossi que se vería por Disney+.