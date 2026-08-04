Después de semanas de versiones que hablaban de una supuesta reconciliación, Marcelo Tinelli dio por terminadas las especulaciones con un gesto contundente en las redes sociales.

El conductor compartió una historia de Instagram Stories en la que se mostró muy sonriente junto a Milett Figueroa durante una salida en Lima (Perú), y confirmó así que la pareja volvió a mostrarse unida.

En la selfie, ambos posaron muy cerca, con una amplia sonrisa y en un restaurante de la capital peruana. Tinelli acompañó la publicación etiquetando a la actriz y modelo con un emoji de corazón en llamas, un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

La imagen también fue compartida mencionando la cuenta del restaurante donde disfrutaron del encuentro, en una salida relajada que terminó convirtiéndose en la confirmación más esperada por quienes seguían de cerca la relación.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

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ASEGURAN QUE MILETT FIGUEROA LE REVISÓ EL CELULAR A MARCELO TINELLI ANTES DE SEPARARSE: QUÉ ENCONTRÓ

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, en Sálvese Quien Pueda dieron detalles explosivos sobre una supuesta situación que habría ocurrido antes de la separación de la pareja.

Todo comenzó cuando en el programa deslizaron que Milett habría tomado el celular del conductor para revisarlo en medio de sospechas de infidelidad. Y lo que encontró habría generado un verdadero terremoto.

“Milett, le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual. Y el que busca encuentra”, comnezó diciendo Majo Martino en el programa de América.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Pero la frase más fuerte llegó segundos después: “Le encontró mensajes picantes con otra mujer, mensajes subidos de tono”. En el ida y vuelta del programa, incluso se habló de una posible tercera en discordia, aunque aclararon que no sería la mujer con la que recientemente vincularon sentimentalmente a Tinelli.

“Ella le revisó el teléfono y le encontró mensajes con otra mujer. Y ella los interpretó de la manera que quiso”, cerraron también durante el debate televisivo.