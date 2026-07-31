Marcelo Tinelli volvió a estar en el centro de la escena tras los rumores de reconciliación con Milett Figueroa. En el programa LAM, Ángel de Brito reveló detalles de la conversación que mantuvo con el conductor respecto a los trascendidos.

Según relató De Brito, le preguntó directamente al conductor si había retomado el vínculo con la actriz peruana, en medio de las versiones que circulaban y los mensajes que el conductor le dejó a la modelo en sus publicaciones. “Le pregunté si volvió con Milett”, contó el periodista al aire.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

“‘¿Volviste, sí o no con Milett?’“, dijo Ángel y entonces contó qué le respondió ”no”, a lo que él le dijo “no te creo”, y Tinelli volvió a negarle: “Cero”, le dijo y agregó: “Está todo bien, hablamos, mensaje, pero no”.

LA TEORÍA DE PEPE OCHOA DEL ACERCAMIENTO DE MARCELO TINELLI CON MILETT FIGUEROA

Uno de los puntos que más llamó la atención fueron los comentarios que Marcelo Tinelli le dejó a Milett Figueroa en sus redes sociales, a la vista de todos. “Y esos comentarios que le pone a la vista de todos, ¿para qué son? Quizá quiere volver, quizá la está como te diría, recargando, porque no creo, a una ex no le ponés nada”, opinaron en programa de América.

Entonces, Pepe Ochoa expuso su teoría sobre este acercamiento: “Yo creo que es por la promoción de la segunda temporada de su reality, ella es la protagonista de la temporada dos”.

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