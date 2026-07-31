Cami Mayan es una de las actrices del videoclip de “Amante”, la explosiva canción de Olivia Wald que ya se puede escuchar en Spotify y que, por su letra, inevitablemente lleva a pensar en la historia de la influencer con Alexis Mac Allister.

El videoclip todavía no fue estrenado, aunque algunas imágenes ya se filtraron en las redes sociales y generaron expectativa entre los seguidores de la cantante.

Consultada por Ciudad Magazine sobre la participación de Cami Mayan en “Amante”, una canción que relata poéticamente una “icardeada”, Olivia Wald contó cómo surgió la elección de la influencer.

Por qué Olivia Wald eligió a Cami Mayan para “Amante” (Foto de Instagram)

Por qué Olivia Wald eligió a Cami Mayan para “Amante”

“Hubo muchos personajes para este disco y vamos a contar con Cami, que por suerte se sumó. Fue realmente una casualidad. Ni ella sabía qué canción iba a representar”, explicó la artista.

“A mí me dio un poco de calor cuando hice dos más dos y la vi. Ella se sentó ahí y dije: ‘Ella no sabe lo que dice esta canción y yo no me di cuenta’. Me dio cosa. No lo hice a propósito”, agregó Olivia, quien aseguró que la elección de Cami no estuvo relacionada de manera intencional con la historia que inspiró la canción.

“Ella es divina y se bancó todo. Espero que disfrute cuando salga, que se divierta. Yo la adoro. No fue una movida marketinera. Quedó un poco gracioso, sí, pero ella siempre queda bien parada porque es una reina”, concluyó Wald.

Cami Mayan actúa en “Amante”: los puntos en común con su separación

En “Otra Que Arde”, un álbum crudo y atravesado por la introspección, Olivia Wald también se permitió explorar el amor y sus contradicciones. Y uno de los temas que más llamó la atención es “Amante”, una canción de alto voltaje cuya letra relata una historia de infidelidad, deseo y vínculos cruzados.

Al escuchar su letra, resulta inevitable encontrar ciertos puntos de contacto con la resonante ruptura de Cami Mayan y Alexis Mac Allister.

La influencer mantuvo una relación de cinco años con el futbolista y la separación quedó envuelta en polémica cuando Mac Allister blanqueó su romance con Ailen Cova, quien había sido su amiga de toda la vida. Actualmente, Cova es la madre de su hija.

“Ailen era amiga de él, pero obvio que yo la conocía. Había un vínculo”, había contado Cami Mayan tiempo atrás al referirse a la relación cercana que también tenía con la actual pareja de su ex.

Con ese antecedente y teniendo en cuenta la temática de “Amante”, la elección de Cami para protagonizar el videoclip sumó un inesperado condimento a una canción ya muy potente.

Escuchá “Amante”, de Olivia Wald: la tremenda letra