Rosalía ya está en la Argentina. La cantante española llegó a Buenos Aires durante la madrugada de este jueves 30 de julio, en medio de un fuerte operativo de seguridad y bajo un marcado hermetismo, a pocos días de sus esperados shows en el Movistar Arena.

Según pudo saber Ciudad Magazine en exclusiva, Rosalía arribó alrededor de las 2:30 de la madrugada a Ezeiza, en un vuelo privado y directo desde Chile. La artista viajó hacia la Argentina inmediatamente después del show que brindó en el país vecino.

Rosalía llegó a la Argentina: gran operativo de seguridad y hermetismo en Ezeiza (Foto: RS)

En el aeropuerto la esperaban varias camionetas destinadas al traslado de la cantante, su equipo y el personal de seguridad. Además, se desplegó un importante operativo de seguridad de la Policía para garantizar su salida del lugar y evitar el contacto con la prensa y los fanáticos.

Las imágenes exclusivas muestran a Rosalía rodeada de varias personas mientras se retira del aeropuerto, con el avión privado en el fondo. La llegada se produjo con máxima reserva y sin declaraciones de la artista.

Rosalía llegó a la Argentina: gran operativo de seguridad y hermetismo en Ezeiza (Foto: RS)

Rosalía llegó a la Argentina: gran operativo de seguridad y hermetismo en Ezeiza (Foto: RS)

A qué viene Rosalía a Buenos Aires

Rosalía vuelve a Buenos Aires para presentar LUX, su esperado nuevo álbum, con una serie de shows en el Movistar Arena. La artista española llega con una propuesta que marca una nueva etapa en su carrera, con un concepto más audaz, intenso y expansivo.

La cantante se presentará en Buenos Aires entre el 1 y el 6 de agosto, con funciones previstas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Por qué Rosalía fue cuestionada en redes sociales en Argentina

La llegada de Rosalía al país ocurre pocos días después de una fuerte polémica que protagonizó en redes sociales tras la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a la Selección Argentina.

Luego del triunfo español, la cantante compartió un video de Mía Khalifa en el que la actriz festejaba la victoria de España con una referencia a la canción La Perla.

El gesto generó una ola de críticas entre sus seguidores argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación hacia la Argentina, especialmente por la cercanía de sus shows en Buenos Aires.

Rosalía le pidió perdón a los argentinos

Horas después, Rosalía explicó lo ocurrido a través de sus historias de Instagram y pidió disculpas. “Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la artista sobre una imagen de la bandera argentina.

Sin embargo, su explicación no convenció a todos sus seguidores y la polémica continuó circulando en redes sociales hasta su llegada al país.