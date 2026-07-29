Luego del comunicado conjunto que hicieron los cantantes, Yanina Latorre anunció los verdaderos motivos de la separación de La Joaqui y Luck Ra. Según la conductora de SQP, la ruptura no fue tan pacífica como sugirió el texto publicado este miércoles en redes.

Desde Miami, donde se encuentra de vacaciones, Yanina explicó en sus historias de Instagram que fue Luck Ra quien tomó la decisión de terminar la relación.

Latorre detalló que la separación se produjo en Madrid, donde el cantante cordobés de 25 años viajó para participar de La Velada del Año VI y disfrutar con amigos, en pleno auge de su carrera.

Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA SEPARACIÓN DE LUCK RA Y LA JOAQUI

La Joaqui y Luck Ra. Foto: Movilpress

Según Yanina, La Joaqui, de 32 años y madre de dos hijas, había reorganizado su vida por la relación e incluso se mudó a San Isidro para estar cerca de él.

“Ella enamoradísima. Está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó”, relató Latorre, quien remarcó que el artista empezó a sentir que no podía con ese estilo de vida y que ambos estaban en sintonías muy diferentes.

Yanina Latorre sobre Luck Ra y La Joaqui. Instagram yanilatorre

Latorre también desmintió los rumores sobre la existencia de terceros en la ruptura. “No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo… sacarle punta”, escribió sobre la actitud de Luck Ra tras la separación.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ LA JOAQUI TRAS SEPARARSE DE LUCK RA

La Joaqui. | Créditos: Instagram @lajoaqui

Mientras él disfruta de su presente profesional y personal en España, La Joaqui decidió viajar a Costa Rica junto a sus hijas, Shaina y Eva, para estar con su madre y celebrar el cumpleaños de la mayor.

“Ella post separación se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumple de su hija. Está muy muy dolida. Y él ahora, desacatadísimo”, agregó la conductora.

El comunicado conjunto que ambos publicaron buscó mostrar una imagen conciliadora, pero según Latorre, la realidad puertas adentro es muy distinta. “Me dicen que Luck Ra quiere hacer todo bien. La Joaqui es muy querida. Él no quiere a todo el mundo en contra”, concluyó, sugiriendo que el tono del mensaje respondió más a una estrategia de imagen que a una separación en buenos términos.