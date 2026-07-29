En medio del escándalo que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi, Zaira Nara reapareció en sus redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido ya que dejó al descubierto el particular presente que atraviesa el círculo familiar.

La modelo compartió una historia de Instagram en la que se la ve viajando en auto junto a su hijo, Viggo. Sin embargo, el detalle que captó toda la atención fue la videollamada que aparecía en la parte superior de la pantalla.

Zaira acompañó la imagen con una frase tan breve como significativa: “Primo extraña prima”, dejando en evidencia el cariño que existe entre Viggo e una de las hijas de Wanda e Icardi, pese al difícil momento que le toca enfrentar a sus seres queridos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@zaira.nara) Por: Fabiana Lopez

Sin hacer referencia a especulaciones ni al conflicto judicial y mediático que enfrenta Wanda con Mauro, Zaira eligió expresarse con un gesto que muchos interpretaron como una señal de respaldo a su hermana y de cercanía con sus sobrinas.

Zaira Nara: “Primo extraña prima”.

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EL DESESPERADO PEDIDO DE WANDA NARA EN MEDIO DE SU GUERRA CON MAURO ICARDI: “NUESTRAS HIJAS ESTÁN SUFRIENDO”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio del conflicto judicial y familiar que mantienen desde hace meses, la conductora utilizó sus historias de Instagram para publicar un fuerte descargo en el que volvió a cuestionar al futbolista por la situación que atraviesan las hijas que tienen en común.

En el primero de los mensajes, Wanda aseguró que, mientras Icardi disfrutaba de un cumpleaños infantil (en referencia a Amancio, el hijo que Eugenia “la China” Suárez tiene con Benjamín Vicuña), las nenas estaban atravesando un difícil momento: “Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto”, escribió.

En la misma publicación expresó su deseo de que las menores puedan reencontrarse con su familia y cerró con una frase cargada de reproche: “Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Minutos después, Wanda redobló la apuesta con otro posteo en la que dio más detalles sobre el conflicto y volvió a cuestionar las decisiones de Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, lanzó, antes de remarcar que ella trabaja en la Argentina y que Mauro también se encuentra en el país.

Además, hizo referencia a la situación judicial del futbolista y planteó una serie de preguntas dirigidas a él: “El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”.

Sobre el final del mensaje, Wanda aseguró que sus hijas le piden al futbolista que firme la documentación necesaria para poder viajar y lanzó una grave acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó, a flor de piel.