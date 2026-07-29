Dalma Maradona volvió a sorprender, aunque esta vez lejos de los sets de grabación. La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe construyó un emprendimiento artesanal que combina diseño, maternidad y un ojo comercial que pocos le conocían.

El proyecto, que mantiene con un perfil bajísimo en sus redes, se convirtió en un éxito de ventas silencioso desde su lanzamiento.

CÓMO ES EL EMPRENDIMIENTO DE DALMA MARADONA

Todo comenzó en 2023, cuando la actriz se asoció a Gioco di Re, una firma de accesorios infantiles, para lanzar una línea de portachupetes personalizados. Lejos de prestar solo su imagen, Dalma arma cada pieza con sus propias manos: selecciona las cuentas de silicona de grado alimenticio, libres de BPA, plomo, cadmio, ftalatos, PVC y látex, y las combina en distintas paletas de color —rosa bunny, arcoíris, tierra y beige— hasta lograr un diseño único para cada bebé.

Los portachupetes artesanales que diseña y arma Dalma Maradona Fuente: Instagram Gioco di Re

El detalle que lo transformó al producto en un objeto de deseo es la posibilidad de sumar el nombre del niño o la niña en cada pieza, además de un clip resistente que se sujeta a la ropa sin dañarla y evita que el chupete se pierda.

Los portachupetes artesanales que diseña y arma Dalma Maradona Fuente: Instagram Gioco di Re

La devolución del público fue inmediata: en su debut, el emprendimiento agotó más de 100 unidades en apenas horas de haber sido anunciado en redes sociales.

CUÁNTO CUESTAN LOS ACCESORIOS QUE DISEÑA DALMA MARADONA

En la tienda online oficial, cada portachupetes ronda los $30.900, con la posibilidad de abonarlo en cuotas sin interés. La marca remarca que los materiales son fáciles de lavar, no absorben olores ni favorecen el crecimiento de hongos o bacterias, y que además cuentan con certificaciones internacionales que garantizan su uso seguro para que los bebés los lleven a la boca.

Los portachupetes artesanales que diseña y arma Dalma Maradona Fuente: Instagram Gioco di Re

Para Dalma, el negocio funciona también como una forma de conciliar su rol de madre de Roma y Azul con una faceta empresarial que crece a la par de su carrera actoral. Lejos de los guiones y los estudios de televisión, encontró en la primera infancia un territorio donde el diseño, la seguridad y el vínculo con sus hijas conviven en un mismo producto.