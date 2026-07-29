En medio del conflicto judicial con Wanda Nara por la residencia y los pasaportes de sus hijas, Mauro Icardi analiza su futuro futbolístico y todo indica que podría regresar a Italia. El club que más fuerte se posicionó para sumarlo es el Como 1907, que acaba de ascender a la Serie A y se perfila como el destino ideal para el delantero.

El representante de Icardi, Elio Letterio Pino, confirmó que están evaluando varias propuestas y que la decisión se tomará en cualquier momento.

“Estamos evaluando la mejor opción, tenemos varias para revisar. En cualquier momento, toma una decisión”, aseguró el agente, quien además descartó de plano cualquier posibilidad de que el jugador vuelva al fútbol argentino.

El pase de Icardi está en su poder tras finalizar su contrato con el Galatasaray. Foto: Instagram @mauroicardi.

El plan de Icardi para instalarse en Italia

Mauro Icardi y la China Suárez quieren instalarse en Milán (Foto: Instagram @mauroicardi)

La intención de Icardi es instalarse nuevamente en Italia. El delantero planea radicarse cerca de Milán y ya piensa en inscribir a sus hijas en una escuela local.

En caso de concretarse su llegada al Como, Icardi compartiría plantel con los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone, bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas. Además, el club disputará la Champions League 2026/27, lo que representa un atractivo extra para el ex Inter.

El pase de Icardi está en su poder tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía, donde tuvo un ciclo exitoso. Ahora, el delantero evalúa distintas opciones económicas antes de definir su próximo destino.