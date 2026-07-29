Luego de que la Justicia argentina le prohibiera salir del país hasta nueva orden, Mauro Icardi rompió el silencio con un extenso y duro comunicado, donde cuestionó el accionar de los jueces y puso en duda la legalidad de la medida, y en Puro Show mostraron el último momento.

La decisión fue confirmada este miércoles en La Mañana con Moria, donde la abogada Ana Rosenfeld informó que la Justicia resolvió impedir que el delantero abandone la Argentina mientras continúa el proceso judicial vinculado a sus hijas, varadas en este momento en Italia.

Minutos después de conocerse la decisión, el deportista publicó un largo mensaje en sus historias de Instagram en el que apuntó directamente contra los magistrados que intervienen en la causa.

Mauro Icardi no puede salir del país (Foto: captura de eltrece).

"Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos“, comenzó escribiendo. El delantero cuestionó especialmente que, según su versión, la prohibición de salida del país se dictó antes de que venciera el plazo de 24 horas.

“Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión”, sostuvo.

MAURO ICARDI ASEGURÓ QUE LA CAUSA CORRESPONDE A LA JUSTICIA ITALIANA

En otro tramo de su descargo, Mauro Icardi hizo referencia a la audiencia prevista en Milán y sostuvo que sus hijas son italianas y se encuentran en ese país, por lo que, a su entender, la competencia corresponde a la Justicia italiana.

"Mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país“, afirmó y cuestionó los tiempos del expediente, asegurando que los pedidos de la otra parte fueron presentados varios días después de los hechos denunciados.

El extenso descargo de Mauro Icardi después de la Justicia italiana le prohibiera salir el país (Foto: Instagram/@mauroicardi).

"Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas“, escribió.

Para cerrar, Icardi manifestó su confianza en que el proceso se resolverá respetando las competencias judiciales y el debido proceso: "Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración“.

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