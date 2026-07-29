El regreso de Mauro Icardi a la Argentina se transformó en un verdadero escándalo judicial y familiar con Wanda Nara. Este miércoles, en el programa La Mañana con Moria, se confirmó que la Justicia le prohibió la salida del país al futbolista hasta nueva orden.

La noticia se conoció en vivo, cuando Ana Rosenfeld detalló: “Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país al señor Icardi hasta nueva orden”. La situación generó sorpresa en el estudio y abrió interrogantes sobre el futuro inmediato de la familia.

Mauro Icardi no puede salir del país (Foto: captura de eltrece).

Esta medida judicial obliga a Icardi a permanecer en la Argentina. Según explicó la letrada en la emisión de eltrece, si el futbolista no firma los documentos requeridos para que sus hijas puedan volver al país, la Justicia italiana podría intervenir y autorizar la firma del juez en su lugar. Incluso, se mencionó la posibilidad de que el juez eleve una causa penal contra Icardi si persiste la negativa.

QUÉ LE RESPONDIÓ MAURO ICARDI A LA JUSTICIA ARGENTINA QUE LE PROHIBIÓ SALIR DEL PAÍS

Luego de que la Justicia argentina le prohibiera salir del país hasta nueva orden, Mauro Icardi rompió el silencio con un extenso y duro comunicado en sus redes sociales, donde cuestionó el accionar de los jueces y puso en duda la legalidad de la medida.

Minutos después de conocerse la decisión en La Mañana con Moria, el deportista publicó un largo mensaje en sus historias de Instagram en el que apuntó directamente contra los magistrados que intervienen en la causa.

El extenso descargo de Mauro Icardi después de la Justicia italiana le prohibiera salir el país (Foto: Instagram/@mauroicardi).

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