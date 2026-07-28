Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez ya están nuevamente en la Argentina. Después de disfrutar de unos días en Miami y de viajar a Milán, ciudad donde también se encontraba Wanda Nara junto a las dos hijas que tiene con el futbolista, la pareja aterrizó este martes en Ezeiza y mantuvo un perfil bajísimo.

El delantero y la actriz llegaron al país a las 6.20 de la mañana en un vuelo con escala en Frankfurt, ya que tenían previsto estar presentes en el cumpleaños de Amancio, el hijo que la ex Casi Ángeles tuvo con Benjamín Vicuña.

En el aeropuerto los esperaba Oliver Quiroz, cronista de Primicias Ya, quien intentó obtener alguna declaración de la pareja. Sin embargo, ambos eligieron el silencio y siguieron caminando sin detenerse.

Foto: Captura (América)

Con valijas en mano y anteojos de sol, Icardi y la China avanzaron rápidamente por los pasillos de Ezeiza rumbo al ascensor, mientras el periodista les hacía una batería de preguntas.

El cronista quiso saber cómo habían vivido su estadía en Europa, si el futbolista iba a firmar la documentación para que sus hijas pudieran regresar al país, cómo estaba la relación con Wanda Nara y si tenían pensado instalarse nuevamente en la Argentina.

Foto: Captura (América)

Además, les recordó las recientes declaraciones de la madre de Wanda contra la actriz y la picante frase de Susana Giménez, quien la definió como “linda, pero aburrida y sin carisma”. La reacción fue nula. Mauro Icardi no emitió una sola palabra y la única intervención de la China Suárez fue pedirle al cronista, en dos oportunidades, que la dejara cerrar la puerta del ascensor.

“Mauro y la China llegaron al país. Eligen el silencio. Ninguno de los dos quiere dar declaraciones”, resumió finalmente Oliver, dejando en claro que, por ahora, la pareja prefiere mantenerse al margen de la polémica que los tiene nuevamente en el centro de la escena.

Oliver Quiroz: “Mauro y la China llegaron al país. Eligen el silencio. Ninguno de los dos quiere dar declaraciones”.

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¿NO LA INVITARON? BENJAMÍN VICUÑA LE FESTEJÓ EL CUMPLEAÑOS A SU HIJO AMANCIO: LA CHINA SUÁREZ, LA GRAN AUSENTE

El cumpleaños de Amancio, el hijo de Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez, quedó envuelto en rumores luego de que trascendiera un detalle que no pasó inadvertido: la actriz no habría asistido al festejo organizado por el actor.

La información fue revelada en Primicias Ya, donde aseguraron que la China brilló por su ausencia en la celebración y sembró dudas sobre los motivos: "La información es de último momento: la China Suárez no apareció en el cumpleaños de Amancio“, afirmaron al aire.

"Me comentan desde el lugar que la China Suárez no apareció, así que evidentemente o no estaría invitada o decidió no ir“, agregraron, deslizando la posibilidad de que la actriz no haya sido parte del encuentro por decisión propia o porque no fue convocada.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Según detallaron, el festejo tuvo un perfil muy bajo y estuvo centrado en los compañeritos del colegio del pequeño, que cumplió seis años: "Está él, hay unos papás y unas mamás del colegio, hay unos pocos chicos y no hay ningún otro famoso, nadie de la familia, ningún otro hermano que hayamos visto hasta ahora. Parece ser un cumpleaños de amigos, de compañeritos del colegio“, contaron en el ciclo.

El cumpleaños se realizó en un espacio del Hipódromo, donde Vicuña habría contado con un sector reservado. En ese sentido, explicaron: "Tiene un lugar privilegiado para que pueda ingresar con todos los compañeritos y su hijo. Está todo cuidado“.

Por último, también aclararon por qué el móvil debió retirarse del lugar: "Cuando vieron que estábamos haciendo la imagen nos pidieron que nos retiremos porque obviamente no está habilitado. Vamos a aclarar: no estábamos haciendo imágenes de los niños“, cerraron.