Mauro Icardi volvió a dejar en evidencia el gran momento que atraviesa junto a Eugenia “la China” Suárez. En las últimas horas, el futbolista compartió una historia de Instagram desde el avión rumbo a Italia y sorprendió con una romántica dedicatoria para su pareja.

En la imagen se los ve a ambos sentados juntos durante el vuelo, luciendo gorras y sonriendo relajados a cámara. Sobre la foto, Icardi escribió una frase que no pasó inadvertida: “El amor de mi vida”, acompañada por un emoji de corazón rosa y mencionando la cuenta de la actriz.

El gesto no hizo más que reafirmar la solidez de la relación, ya que la China decidió acompañarlo en este importante viaje a Europa. El delantero viajó a Italia para reencontrarse con las dos hijas que tiene con Wanda Nara, luego del difícil momento que atravesaron las nenas tras el robo que sufrieron en Milán cuando estaban al cuidado de Nora Colosimo, la mamá de la conductora.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

En ese contexto, la presencia de la China Suárez junto a Icardi volvió a captar todas las miradas. Con una simple pero contundente declaración de amor en redes sociales, el futbolista dejó en claro el lugar que ocupa la actriz en su vida, incluso en un viaje marcado por un fuerte componente familiar.

Mauro Icardi: “El amor de mi vida”.

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ÁNGEL DE BRITO FULMINÓ A WANDA NARA Y LA COMPARÓ CON MAURO ICARDI: “ESTÁN EN EL MISMO CAJÓN DE LA LOCURA”

Las últimas semanas de Wanda Nara estuvieron atravesadas por fuertes polémicas que la enfrentaron públicamente con Gustavo Méndez y Pochi, la panelista de Puro Show. En ese contexto, Ángel de Brito no esquivó el tema y realizó un durísimo descargo donde cuestionó el accionar de la empresaria y terminó comparándola con Mauro Icardi.

“Wanda enloqueció, no me gustó nada lo que hizo con Pochi. Se fue al pasto, es espantoso”, comenzó diciendo el conductor en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

“Con Gustavo Méndez no me extraña (que lo ataque) porque él la vive matando, pero se fue al pasto y dijo algo espantoso, no puede inventar así. Y en el caso de Pochi, meterse con lo que se metió me parece de cuarta”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Para De Brito, la reacción de la empresaria podría haber estado influenciada por las críticas que recibió en redes sociales durante la final del Mundial 2026: “La gente le estaba diciendo ‘mufa’ en las redes y se enajenó con cualquiera que decía alguna cosa, pero no fue el caso de Pochi”.

Ángel de Brito: “No reconozco a esta Wanda, pero viste que pasa. Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos”.

Sobre el final de su análisis, De Brito lanzó la reflexión más fuerte y sorprendió al poner a Wanda Nara y Mauro Icardi en el mismo plano por la forma en la que manejan sus conflictos públicos: “No reconozco a esta Wanda, pero viste que pasa. Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos”, cerró, filoso.