HBO Max incorporó a su catálogo “Nada entre los dos”, una comedia romántica protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro que apuesta por una mirada fresca sobre las relaciones de pareja. La película combina romance, humor y emociones para contar la historia de dos personas que, pese a tener vidas aparentemente resueltas, descubren que un encuentro inesperado puede cambiarlo todo.

La trama sigue a Guillermo y Mechi, dos empleados de una misma multinacional alimenticia que viven a más de 6.400 kilómetros de distancia. Él reside en México y ella en Buenos Aires. Ambos están casados, tienen familias y una rutina que parece haber apagado sus ilusiones. Sin embargo, el destino los reúne durante un encuentro laboral y la atracción entre ellos surge de inmediato.

DE QUÉ TRATA “NADA ENTRE LOS DOS”

Guillermo tiene 45 años y atraviesa una crisis personal mientras soporta un matrimonio desgastado y la constante influencia de su suegro. En paralelo, la empresa para la que trabaja enfrenta un escándalo provocado por una intoxicación masiva, motivo por el cual viaja a un resort en México para participar de una reunión regional.

En ese mismo lugar conoce a Mechi, una argentina de 43 años que tampoco atraviesa su mejor momento. Está atrapada en un trabajo que no disfruta, convive con un marido que acumula proyectos sin éxito y mantiene una relación difícil con su hija.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro que promete emocionar. Crédito: X

Una madrugada, convencida de que había sentido un temblor, Mechi sale de su habitación y encuentra a Guillermo caminando por la playa. Lo que comienza como una conversación casual entre risas y copas se transforma en una conexión profunda que los obliga a replantearse sus deseos, sus vínculos y el rumbo de sus vidas. Mientras la compañía intenta salir adelante con decisiones cada vez más disparatadas, ambos encuentran un refugio donde vuelven a ilusionarse con la posibilidad de empezar de nuevo.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro que promete emocionar. Crédito: X

EL ELENCO DE “NADA ENTRE LOS DOS”

Además de Natalia Oreiro y Gael García Bernal, la película cuenta con las actuaciones de Guillermina Fabbiani, Peto Menahem, Leonardo Daniel, Axel Madrazo y Pía Watson, quienes completan el reparto de esta producción que ya puede verse en HBO Max.