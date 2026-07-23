Moria Casán protagonizó un intenso ida y vuelta con Nora Colosimo en La Mañana con Moria, luego de que la mamá de Wanda Nara lanzara fuertes declaraciones sobre la China Suárez y asegurara que Mauro Icardi no está enamorado de la actriz.

Durante la entrevista, Nora también manifestó su preocupación por la situación que atraviesan sus nietas, quienes permanecen en Italia tras el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo.

Según explicó Nora, el futbolista todavía no firmó la documentación necesaria para que las niñas puedan regresar a la Argentina.

En ese contexto, Colosimo aseguró que la relación entre Icardi y la China Suárez sería por conveniencia y recordó que, cuando el futbolista se separó por primera vez de Wanda tras el escándalo del WandaGate, buscó contención en ella.

Moria Casán frenó a Nora Colosimo tras decir que Mauro Icardi no ama a la China Suárez

El picante cruce entre Moria Casán y Nora Colosimo

Luego de escuchar ese relato, Moria fue al hueso y recordó una de las frases que más repercusión generó de la entrevista.

“¿Ahí te decía que la China tenía olor?”, le preguntó sin filtros a Nora, quien respondió sin dudar: “Sí, sí, sí, por supuesto”.

Lejos de conformarse con esa respuesta, la conductora redobló la apuesta.

“Contame eso. ¿No le gustaba ella? ¿Por qué se fue a encamar con ella, entonces?”, disparó.

Con firmeza, Nora evitó profundizar sobre ese punto y respondió: “Eso preguntáselo a ella o a él”.

Sin embargo, Moria volvió a insistir y dejó en claro que no descarta que el romance sea genuino.

“¿No podés entender que Mauro se haya enamorado?”, quiso saber.

La mamá de Wanda fue tajante: “No, no. Porque Wanda le dice a Mauro de terminar, y él insistía, insistía. La primera persona a la que él le pedía ayuda era a mí. Tuve charlas hermosas con Mauro y guardo los mejores momentos con él”.

Nora Colosimo sobre Mauro Icardi: “Está mal psicológicamente”

Sobre la decisión del futbolista de no firmar los papeles necesarios para que sus hijas regresen al país, Nora fue muy crítica y hasta puso en duda su estado emocional.

“Él se está equivocando con las nenas al no firmarle los papeles a Wanda. Las nenas quieren volver a su casa, a su colegio, con sus amigos. Eso me duele. Sé que él está mal psicológicamente, porque un papá que tiene bien la cabeza y está enamorado y contenido no hace eso”, sostuvo.

Antes de cerrar, dejó un último mensaje dirigido a Icardi. “El amor es decirle a tu pareja, si se está equivocando: ‘Andá y firmá’. No podés tener a las nenas varadas en una habitación de hotel de Milán porque tienen miedo de que ese grupo comando vuelva”, concluyó.