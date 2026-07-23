Sabrina Rojas fue contundente al opinar sobre la guerra sin fin que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi desde su separación, luego de escuchar las explosivas declaraciones de Nora Colosimo contra la China Suárez.

La mamá de Wanda culpó a la actual pareja de Icardi por la ruptura de su familia y la acusó de entrometerse en distintas relaciones.

“A esa mujer no me la nombres, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra”, lanzó Nora en Bondi Live.

Luego, al recordar el inicio del WandaGate y la infidelidad de Mauro Icardi, disparó una frase demoledora contra la actriz: "Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor. ¿Ahora no tiene más olor?" .

Sabrina Rojas fue letal al hablar de Wanda Nara y Mauro Icardi

La durísima definición de Sabrina Rojas sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

En ese escandaloso contexto, y al frente de Sálvese Quien Pueda (SQP) durante las vacaciones de Yanina Latorre, Sabrina Rojas dio su opinión sin filtros.

“Recordemos que el romance entre Wanda y Mauro comenzó con Wanda engañando a Maxi López. Es una novela muy perversa lo que se hacen ellos dos y hay dos niñas en el medio”, expresó la conductora.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el conflicto que desde hace años enfrenta a la expareja: “Se lastiman todo el tiempo”.