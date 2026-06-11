Natalie Weber dio su interpretación sobre la foto que Mauro Icardi compartió en Instagram de la China Suárez durante sus vacaciones en Maldivas.

Sin embargo, cuando el debate se centró en los cuerpos, Sabrina Rojas frenó en vivo a Augusto “Tartu” Tartúfoli por comparar el físico de la actriz con el de Wanda Nara.

"No se habla de los cuerpos ajenos“, le remarcó la conductora de Pasó en América a su compañero.

Pero Tartu continuó con sus comentarios e incluso bromeó junto a Natalie Weber sobre el tamaño de la parte íntima del futbolista.

Sabrina Rojas ubicó a Tartu en vivo durante el debate por una foto de la China Suárez (captura de América TV)

Sabrina Rojas ubicó a Tartu en vivo durante el debate por una foto de la China Suárez

Natalie Weber –La postal es de ella, espléndida. Desnuda. Le tapa sus partes.

Sabrina Rojas –Ella sale en tetas y en “casita”. Y él, desde lejos, le saca una foto.

Tartu –¿Salió desnuda?

Natalie Weber fulminó a Icardi por publicar una foto de la China Suárez como Dios la trajo al mundo (Foto de América TV)

Natalie Weber –La cuestión es que esta foto no es una foto aislada porque la ves y decís: “¿Qué tiene de malo?”. Él se fue con Wanda Nara a Maldivas cuatro años atrás.

Tartu –¿Al mismo lugar fueron? ¡Dale! Hay lugares en el mundo.

Natalie Weber –Al mismo lugar. Subió la misma foto. Esa es la parte donde está provocando. ¿Qué quiere decir con mostrar una foto en bolas? Primero, estuve en el lugar donde estuve con vos y, encima, te la muestro en bolas porque está espléndida.

Sabrina Rojas –Es un “mirá lo que me estoy comiendo”.

Tartu –“Mirá, ahora tengo una flaca”, le dice.

Sabrina Rojas –No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos.

Tartu –No, sí, yo hablo de los cuerpos ajenos.

Natalie Weber –¿Se acuerdan cuando se rumoreó que él era tiro corto? La China subió una foto y confirmó que era tiro corto.

Sabrina Rojas –Chicos, no se habla de los cuerpos.