Natalie Weber lanzó una dura crítica contra Mauro Icardi en Pasó en América, el programa que conducen Sabrina Rojas y Tartu, luego de que el futbolista compartiera una foto de la China Suárez durante sus vacaciones en las Islas Maldivas.

La panelista cuestionó el sentido de la publicación y aseguró que, en su interpretación, se trató de una indirecta hacia Wanda Nara, exesposa del delantero del Galatasaray.

Natalie Weber fulminó a Icardi por publicar una foto de la China Suárez como Dios la trajo al mundo (Foto de América TV)

La crítica de Natalie Weber a Mauro Icardi

Con ironía, Weber introdujo el tema en pleno programa. “Hoy vamos a hablar de un ser de luz que yo nunca ataco. Me cae bárbaro. Es un jugador de fútbol que subió una foto que para mí es polémica y provocadora”.

Acto seguido, apuntó directamente contra Icardi por la imagen que compartió en Instagram.

“Estamos hablando de Mauro Icardi, que se fue a las Islas Maldivas con la China Suárez mientras los hijos de ella se habían quedado solos en Turquía”, dijo Weber.

China Suárez, en Maldivas (foto de Instagram)

Qué dijo sobre la foto de la China Suárez

Al referirse a la imagen, Natalie destacó el aspecto de la actriz, aunque cuestionó el contexto de la publicación: “La postal es de ella, espléndida. Desnuda. Le tapa sus partes”.

Sabrina Rojas también opinó sobre la fotografía y aportó su mirada: “Ella le sale en tetas y en ‘casita’. Y él desde lejos le saca una foto”.

Fiel a su estilo, Weber respondió: “Ella amanece en ‘casita’. Para mí alguna lagartija se le habrá metido porque en Maldivas hay muchas lagartijas. A mí una vez me mordió una lagartija”.

China Suárez y Mauro Icardi, en Maldivas (foto de Instagram)

China Suárez y Mauro Icardi, en Maldivas (foto de Instagram)

Por qué Natalie Weber cree que Mauro Icardi quiso provocar a Wanda Nara

Más allá de la imagen en sí, la panelista explicó cuál fue el detalle que le llamó la atención y que, según ella, convierte al posteo en una provocación.

“La cuestión es que esta foto no es una foto aislada porque la ves y decís: ‘¿Qué tiene de malo?’”, comentó Natalie en Pasó en América.

Y profundizó: “Él se fue con Wanda Nara a Maldivas cuatro años atrás. Subió la misma foto. Esa es la parte donde está provocando”.

Finalmente, Natalie Weber cerró su análisis con una interpretación directa sobre el mensaje que Icardi habría querido transmitir.

“¿Qué quiere decir con mostrar una foto en bolas? Primero, estuve en el lugar donde estuve con vos y, encima, te la muestro en bolas porque está espléndida”, cerró el tema sin filtros Weber en vivo.