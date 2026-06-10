El triángulo amoroso entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, salieron a la luz imágenes que reavivan la teoría de que la actriz estaría obsesionada con replicar la vida de la mediática, incluso llegando a copiar sus vacaciones con Mauro Icardi.

Todo comenzó hace poco más de un año, cuando la China Suárez se involucró con el futbolista, apenas unos días después de que Wanda lo hiciera echar por la policía del departamento del Chateau Libertador.

Desde entonces, la pareja se dedicó a mostrar su amor alrededor del mundo en las redes sociales, subiendo fotos y posteos que no pasaron desapercibidos. Pero lo que más llamó la atención fue el comportamiento de la China, que según muchos, parece buscar emular cada paso de Wanda Nara.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa) y Web

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La última prueba de esta supuesta obsesión fue el viaje que la China y Mauro hicieron a un hotel en Maldivas, el mismo en el que Icardi había estado con Wanda cuatro años atrás. Las redes sociales explotaron cuando se viralizaron las imágenes: la misma habitación, la misma pileta, la misma vista al mar.

En el programa de Marina Calabró y Luis Ventura, Santiago Sposato comparó los antiguos posteos de Wanda con los actuales de la China y llegó a una conclusión contundente. “¿No le parece una chicana que Icardi haya ido al mismo hotel en el que estuvo con Wanda hace cuatro años? Tenemos las pruebas”, le planteó a Ana Rosenfeld.

Santiago Sposato mostró las fotos que alimentan la teoría de la obsesión de la China Suárez con Wanda Nara (Fotos: capturas América TV)

Santiago Sposato mostró las fotos que alimentan la teoría de la obsesión de la China Suárez con Wanda Nara (Fotos: capturas América TV)

La abogada no dudó en opinar: “Todo es una provocación, no es una asignatura pendiente de Icardi, es más una asignatura de la señora. Esa es mi opinión, no la conozco a ella, pero los hombres hacen lo que las mujeres quieren”.

Santiago Sposato mostró las fotos que alimentan la teoría de la obsesión de la China Suárez con Wanda Nara (Fotos: capturas América TV)

Santiago Sposato mostró las fotos que alimentan la teoría de la obsesión de la China Suárez con Wanda Nara (Fotos: capturas América TV)

Al mostrar las imágenes, Sposato fue tajante: “¡Es el mismo cuarto! Estuvieron en el mismo colchón. Es la misma palmera. Pidió la misma habitación”. Marina Calabró sumó: “Esta es la foto de Icardi y la China, es el mismo fondo. Acá está la pileta rectangular, la vista al mar. Esa es la pileta del cuarto”. Además, los periodistas remarcaron que la China Suárez suele enviar mensajes a través de sus fotos, copiando incluso los looks de Wanda. Esta actitud, según ellos, merece un análisis psicológico.

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