Mauro Icardi volvió a hacer explotar las redes sociales al compartir una serie de fotos de sus vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas junto a la China Suárez. En el álbum, la pareja se mostró disfrutando de días de relax, playa y sol en uno de los destinos más exclusivos del mundo.

Las imágenes reflejan la intimidad y complicidad que atraviesan el futbolista y la actriz, quienes posaron entre paisajes de ensueño, aguas cristalinas y atardeceres de película. Como ya es habitual, ambos se mostraron muy enamorados y sin reparos a la hora de compartir momentos privados con sus seguidores.

Sin embargo, hubo una fotografía que rápidamente captó la atención de los usuarios. En ella, Icardi retrató a la China completamente desnuda mientras contemplaba el paisaje desde la terraza de la exclusiva habitación donde se hospedan.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

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Para evitar problemas con las normas de Instagram, el delantero optó por cubrir las partes íntimas de su pareja con varios cuadrados blancos. Aun así, la imagen quedó al límite de la censura y no tardó en viralizarse entre los fanáticos de la pareja y los portales de espectáculos.

La publicación recibió miles de “Me gusta” y una catarata de comentarios celebrando el presente sentimental de ambos. Muchos seguidores destacaron la confianza y la libertad con la que la pareja se muestra en las redes sociales desde que oficializaron su relación.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

Lejos de las polémicas que suelen rodearlos, Mauro y la China aprovecharon su estadía en Maldivas para compartir algunas de las postales más sensuales de su romance. Y, una vez más, una imagen al borde de la censura terminó convirtiéndose en la gran protagonista del viaje.

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