Después de una larga espera, Benjamín Vicuña volvió a abrazar a Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo junto a la China Suárez y que estuvieron con ella durante dos meses en Turquía.

El reencuentro, cargado de emoción, dejó una postal que rápidamente se volvió viral y tocó el corazón de miles de seguidores.

El actor chileno mostró en sus historias de Instagram una hoja de libreto donde Magnolia, de puño y letra, le dejó un mensaje que lo desarmó:“Papá, te amo mucho”, firmó con el apodo “Magno” y acompañó la frase con un dibujo lleno de ternura.

El posteo de Benjamín VIcuña con el mimo de Magnolia. (Foto: @benjaminvicuna.ok)

Sin agregar palabras, Vicuña compartió la imagen junto a corazones, dejando en claro cuánto lo movilizó ese detalle.

El gesto, simple pero profundo, llegó después de dos meses en los que el actor y sus hijos solo pudieron mantenerse en contacto a través de mensajes y videollamadas.

Benjamín estrenó de Secreto en la Montaña y Anita Espasandín lo acompañó (Foto: Movilpress).

Un reencuentro esperado y una familia que es todo

Días atrás, Benjamín Vicuña ya había mostrado su felicidad al publicar una foto junto a sus hijos, una imagen familiar que reflejó la alegría de volver a tenerlos cerca. Para el actor, la familia es el pilar fundamental de su vida y cada reencuentro se transforma en un momento inolvidable.

El mensaje de Magnolia, aunque sencillo, cobró un significado enorme para Vicuña. Después de tanto tiempo separados, esa frase escrita en un papel se convirtió en un recordatorio del amor incondicional que une a padres e hijos, incluso a la distancia.