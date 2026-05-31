Benjamín Vicuña vivió un domingo especial y lo compartió con todos sus seguidores. El actor chileno publicó una imagen que rápidamente se volvió viral: sus cinco hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez, caminaron juntos por una vereda porteña, regalando una postal de familia ensamblada que conmovió a todos.

En la foto, se ve a Bautista, el mayor, tomando de la mano a Amancio, mientras Magnolia gesticula y charla animadamente a su lado. Beltrán y Benicio encabezan el grupo, todos juntos, sin distancias ni jerarquías.

Vicuña eligió una frase de Albert Camus para acompañar la imagen. “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”. El mensaje fue claro: orgullo y felicidad por ver a sus hijos unidos, a pesar de las distancias y los desafíos de la vida cotidiana.

Los hijos de Benjamín Vicuña se reunieron después de meses (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

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El reencuentro tuvo un valor especial. Magnolia y Amancio, los más chicos, pasaron varios meses lejos de su papá. Desde hace tiempo, viven en Turquía junto a su mamá, la China Suárez, que acompaña a su pareja Mauro Icardi en Estambul, donde el futbolista juega para el Galatasaray. La mayor de la actriz, Rufina Cabré, también reside en el país europeo y los tres chicos ya están escolarizados allí.

Esta vez, Magnolia y Amancio regresaron a la Argentina en compañía de su niñera, mientras la China y Icardi disfrutan de un viaje por Japón. El reencuentro permitió que los más chicos volvieran a ver a su papá y a sus hermanos Bautista, Beltrán y Benicio, hijos de Pampita.

Los hijos de Benjamín Vicuña se reunieron después de meses (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Los hijos de Benjamín Vicuña se reunieron después de meses (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

La imagen que compartió Vicuña no solo muestra a los cinco chicos juntos, sino que encierra un mensaje de unidad familiar. La instantánea, tomada en una típica vereda de Buenos Aires, captura a los hermanos caminando juntos, cada uno en su lugar, sin diferencias.

EL actor también llevó a los niños a visitar una feria artesanal y todo culminó con una divertida merienda. Benjamín no aparece en la foto, pero sí deja un mensaje: la familia ensamblada es motivo de orgullo y alegría, incluso cuando las diferencias con su ex persisten.

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