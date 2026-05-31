El caso de Agostina Vega, la nena de 14 años que estuvo una semana desaparecida y fue encontrada muerta en la zona de Ampliación Ferreyra, tiene como principal acusado a Claudio Barrelier (33). La investigación apunta a que Barrelier engañó a la joven para llevarla a su casa en barrio Cofico, la mató y luego descartó el cuerpo.

El perfil del detenido es tan complejo como inquietante. Barrelier era empleado municipal de Córdoba, militante peronista, barra de Instituto y amigo de la madre de Agostina, Melisa Heredia. Su nombre ya había aparecido en la causa por su cercanía con la familia y su entorno en el club de Alta Córdoba.

Claudio Barrelier (Foto: capturas TN)

Barrelier trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y había ingresado como becario. En sus redes sociales, se mostraba activo en la militancia del peronismo cordobés, participando en actividades de las 62 Organizaciones Peronistas y en campañas electorales.

Leé más:

La desgarradora historia del papá de Agostina: perdió a sus padres, a su hermana y ahora a su hija

UN EMPLEADO MUNICIPAL CON MILITANCIA POLÍTICA

En varias fotos aparece junto a Ricardo Moreno, concejal oficialista, y Claudia Martínez, secretaria de la Mujer. También se lo vio en la inauguración de la seccional 9 del PJ y en otros actos partidarios. Su cuenta de Instagram lo vincula con la Escuela de Educación Vial y otros espacios municipales.

Además de su actividad política, Barrelier era conocido en la tribuna popular de Instituto. Si bien desde el núcleo de la barrabrava aseguran que “se consideraba un referente aunque no lo era”, su presencia en la cancha era habitual y mantenía lazos con algunos integrantes de la barra.

UN ANTECEDENTE PENAL GRAVE Y LA RELACIÓN CON LA FAMILIA DE AGOSTINA

El historial de Barrelier suma un dato alarmante: ya había estado preso por una denuncia de privación ilegítima de la libertad contra otra mujer, una causa que sigue abierta. Este antecedente refuerza las sospechas sobre su peligrosidad.

Claudio Barrelier (Foto: capturas TN)

Uno de los aspectos más impactantes del caso es que Barrelier era amigo de Melisa Heredia, la madre de Agostina. Esta cercanía generó aún más conmoción en el entorno de la víctima y en la comunidad cordobesa.

La causa por el crimen de Agostina sigue avanzando, con Barrelier como único detenido y principal sospechoso. La Justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de la adolescente y determinar si hubo más personas involucradas.

Leé más:

Caso Agostina: el fiscal Garzón confirmó que hallaron el cuerpo de la nena de 14 años

EL TESTIMONIO CLAVE DE LA AMANTE DE CLAUDIO BARRELIER EN LA DESAPARICIÓN DE AGOSTINA VEGA

La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba sumó en las últimas horas un dato clave: la supuesta amante de Claudio Barrelier, declaró ante la Justicia y su testimonio se volvió central para la causa.

La mujer, dueña del Ford Ka negro que ahora es el principal foco de los investigadores, contó que el domingo, un día después de que se perdiera el rastro de Agostina, Barrelier le pidió el auto prestado. Ese vehículo fue peritado por la Policía y, según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el coche “fue lavado” antes de ser revisado por los peritos.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

A pesar de la limpieza, los investigadores creen que podrían haber encontrado rastros en el interior del auto, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente por la Justicia.

EL RECORRIDO DEL FORD KA NEGRO Y LOS ELEMENTOS SOSPECHOSOS

El Ford Ka negro se transformó en la pieza clave de la investigación. Las cámaras de seguridad registraron a Barrelier saliendo de su casa en barrio Cofico a bordo del vehículo, cargando un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio. Estos elementos encendieron todas las alarmas en la fiscalía a cargo de Raúl Garzón.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

La Justicia siguió el rastro del auto y logró identificar a Barrelier manejándolo el lunes feriado. El acusado aseguró que usó el coche para buscar herramientas de trabajo, pero la fiscalía ya tiene acreditado que estuvo ese día en la zona de Ampliación Ferreyra, donde actualmente se concentran los rastrillajes para dar con el paradero de Agostina. Según la información divulgada en los medios como tn.com.ar, el detenido habría permanecido menos de una hora en ese lugar, un dato que ahora es analizado minuciosamente por los investigadores.

Leé más:

Conmoción en Córdoba: encontraron muerta a Agostina Vega, la nena de 14 años, tras una semana de búsqueda

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.