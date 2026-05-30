La desaparición de Agostina Vega, la nena de 14 años que era buscada intensamente hasta esta tarde, sumó un capítulo de dolor con el testimonio de su papá, Gabriel Vega. El expolicía habló en exclusiva con TN horas antes del trágico hallazgo y relató el drama personal que atraviesa desde que perdió contacto con su hija.

“Es mi hija y es lo único que tengo. Ya no tengo padres, fallecieron en un accidente de tránsito”, contó Vega, visiblemente conmocionado. A esa tragedia se sumó la muerte de su hermana, ocurrida hace apenas un mes y medio por cáncer. “Lo único que me queda es Agostina y mi esposa, nada más”, expresó entre lágrimas.

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El papá de Agostina recordó que el fin de semana en que desapareció la adolescente estaba en Merlo. Se enteró de la noticia a través de una llamada del padrino de la menor. “Me agarró una crisis de nervios”, confesó sobre ese instante.

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Ese mismo día intentó regresar a Córdoba, pero quienes lo acompañaban le recomendaron esperar hasta la mañana siguiente. Apenas amaneció, emprendió el viaje de regreso y, al llegar, comenzó a investigar por su cuenta.

“Me puse a investigar quién era Claudio Barrelier, porque de la otra parte no me daban información. Así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con él. Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que dice, y la verdad es que son bastante duras”, relató Vega.

El hombre también manifestó sus sospechas sobre el vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina, aunque prefirió no dar detalles. “Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, insistió, y pidió que no se entorpezca la investigación.

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Sobre el final, Vega reiteró su pedido y dejó en claro que no va a detenerse. “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada”, afirmó. Y concluyó: “Me voy a pelear con el mundo entero si lo tengo que hacer, porque yo voy a encontrar a Agostina”.

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