La salud de Chiche Gelblung continúa generando preocupación. En las últimas horas se conocieron nuevas novedades sobre el estado del periodista, que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Mater Dei mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

Según informó Pablo Montagna a través de sus redes sociales, el conductor se encuentra estable y ya no presenta fiebre, una señal considerada positiva dentro de un cuadro que sigue siendo delicado. Sin embargo, los especialistas mantienen cautela y aseguran que el panorama continúa siendo “día a día”.

La salud de Chiche Gelblung (Foto: captura de X/@pablomontagna).

De acuerdo con el último parte conocido, el equipo médico espera que disminuyan los niveles de glóbulos blancos, que permanecen elevados y complican la evolución del conductor. Si los valores mejoran durante las próximas horas, podría ser sometido a una intervención quirúrgica el próximo lunes.

QUÉ COMPLICACIONES ENFRENTA CHICHE GELBLUNG

Durante esta internación trascendió que el periodista de 82 años presenta un virus intrahospitalario y una falla renal, dos factores que obligaron a extremar los cuidados médicos y a mantenerlo bajo monitoreo permanente en terapia intensiva. Además, estas complicaciones llevaron a postergar una cirugía que estaba prevista para tratar una obstrucción arterial relacionada con una trombosis en el tobillo.

Chiche Gelblung en los Martín Fierro de Portales (Foto: Movilpress).

Los profesionales que siguen su caso consideran clave que los glóbulos blancos comiencen a descender para poder avanzar con la intervención. La elevada cantidad de estas células suele estar asociada a una respuesta del organismo frente a infecciones o procesos inflamatorios, por lo que el control de esos valores es fundamental para definir los próximos pasos.

UNA INTERNACIÓN QUE YA LLEVA MÁS DE DOS SEMANAS

Según informó Pía Shaw, Chiche Gelblung se había hospitalizado el pasado “20 de abril, cuando se descompensó”, luego “le pusieron dos stents”, pero lejos de hacer reposo como le indicaron los profesionales “se fue a trabajar a la radio y a la tele”.

“Hace 15 días sufrió una caída en su casa que le provocó una herida en la cara. A mediados del mes se descompensó, hoy está internado en terapia intensiva”, contó la periodista en A la Barbarossa el pasado 18 de mayo. Actualmente, según sus allegados, Chiche tuvo una trombosis en el tobillo, por lo que tuvieron que ponerle un stent. Desde entonces, su cuadro presentó distintas complicaciones que obligaron a prolongar la internación.

Pese a la preocupación que existe en su entorno, las últimas noticias indican que continúa estable y sin fiebre, mientras los especialistas evalúan su respuesta a los tratamientos para determinar si podrá ser operado en los próximos días. Por el momento, no hay una fecha estimada de alta médica y su evolución sigue siendo monitoreada de manera permanente.

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