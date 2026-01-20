La desolación de Luciano Castro por estos días es absoluta debido a los coletazos de sus infidelidades a Griselda Siciliani, y en un diálogo en carne viva con Pía Shaw confirmó a su modo que están separados.

“Estoy destrozado. Perdí al amor de mi vida”, le afirmó Luciano a la periodista en una conversación en Mar del Plata.

La integrante de A la Barbarossa explicó que había encontrado a Luciano con sus hijos, y que debido a la confianza de más de 20 años de conocerse por trabajo el actor se confesó con ella: “Yo me acerqué, estuve en la carpa con él, estuvimos charlando”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“No quiere ya ni hablar públicamente, no quiere decir nada al respecto. Pero hablé bastante y estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando”, continuó Pía sus impresiones.

El reproche de Luciano Castro a la prensa

Otra de las declaraciones de Castro que reprodujo Shaw fue una queja por el escárnio público al que está sometido: “Me mandan a la hoguera”.

De esta manera, Pía Shaw mantuvo la discreción sobre la charla franca que mantuvo con Luciano Castro.