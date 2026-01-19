Pochi, la influencer detrás de la cuenta Gossipeame, volvió a encender el radar del espectáculo con una anécdota vintage, pero explosiva: un cruce con Luciano Castro en el colegio de sus hijos que, según contó, la dejó marcada por la caballerosidad del actor… aunque también por su fama de “desastre” en el amor.

A través de sus historias de Instagram, la panelista y referente del chimento digital compartió un relato que ocurrió hace casi 18 años, cuando llevaba a su hija mayor a un colegio en Olivos, el mismo al que, casualmente, asistía el hijo mayor del actor.

POCHI Y SU ANÉCDOTA CON LUCIANO CASTRO EN EL COLEGIO DE OLIVOS

“Yo la conté pero el público se renueva”, arrancó Pochi, antes de describir una escena cotidiana que terminó convirtiéndose en una postal inesperada del galán.

Según explicó, ese día estaba atravesando un momento complicado: tenía a su segunda hija, que era “bebita”, en brazos, y además debía bajar “miles de escaleras” en pleno acto de fin de año, cargando cochecito y todo.

En ese contexto, escuchó una voz que la sorprendió: “¿Te ayudo?”. La respuesta la descolocó: era Luciano Castro, quien se ofreció a darle una mano en plena escalera.

“EL ÚNICO QUE SE APIADÓ DE MÍ”: EL GESTO QUE POCHI NO OLVIDÓ

En su historia, la influencer fue contundente al recordar el momento: Castro fue, literalmente, el único que se acercó a ayudarla. “Era Luciano Castro, el único que bajando la escalera se apiadó de mí”, escribió con humor, dejando en claro que la situación no fue un simple saludo sino un gesto concreto que la hizo sentir contenida en ese caos maternal típico de fin de año escolar.

¿Otra víctima de Luciano Castro? Pochi recordó el inesperado encuentro que tuvo con el actor. CRÉDITO: Instagram

El recuerdo, además, rebotó con fuerza en redes porque la anécdota aparece justo en medio del permanente ruido mediático que rodea la vida sentimental del actor.

“EL GORDO ES BUENO… UN DESASTRE EN LAS RELACIONES”

Como si fuera poco, Pochi remató el relato con una frase que mezcló cariño, ironía y una cuota de palito: “Así que como dice Sabrina: ‘El gordo es bueno’, un desastre en las relaciones nomás”, cerró, acompañando el texto con un emoji de risa.