En un móvil exclusivo para Intrusos, Griselda Siciliani enfrentó las cámaras en medio de las versiones que circulan sobre una posible separación de Luciano Castro.

Sin rodeos, la actriz dejó en claro su postura: no hablar de su intimidad ni colaborar con la expansión de un tema que, según remarcó, ella no expuso públicamente.

“Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”, sostuvo Siciliani en vivo, mientras los cronistas insistían con la confirmación o no de la ruptura.

Ante la pregunta directa sobre si estaban separados, fue contundente: prefirió no responder y mantener su posición histórica frente a este tipo de situaciones.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Firmeza ante el escándalo y cero polémica

Durante el intercambio, la actriz aclaró que no le molesta que otros hablen, pero que ella elige no hacerlo.

“Yo mantengo mi posición, no hablo de mi intimidad ni de la de nadie”, reiteró antes de enviar un saludo afectuoso y despedirse del tema. La decisión fue respetada por el equipo, que reconoció la coherencia de su postura a lo largo de los años.

El entusiasmo por la serie de Moria Casán

Lejos del conflicto sentimental, Siciliani sí se mostró abierta y entusiasmada al hablar de su presente laboral. Confirmó que se encuentra en las etapas finales de la serie inspirada en la vida de Moria Casán, a quien interpreta y con quien mantiene, según contó, una relación “muy hermosa”.

Griselda Siciliani como Moria Casán. Foto: prensa Netflix

“Fue una experiencia increíble, una fiesta”, expresó, visiblemente emocionada, y contó que aún le queda una última jornada de grabación antes de la despedida definitiva del proyecto.

La película con Adrián Suar y un elenco de lujo

Antes de retirarse, Griselda también confirmó uno de los anuncios más esperados: su participación en una nueva película junto a Adrián Suar, dirigida por Álex de la Iglesia.

El rodaje comienza en los próximos días y contará con un elenco destacado que incluye a Diego Capusotto, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Martín Garabal y Mónica Rayola, entre otros.

Con elegancia y sin caer en provocaciones, Griselda Siciliani volvió a demostrar que sabe cómo manejar la exposición mediática: silencio absoluto sobre su vida privada y foco total en el trabajo. Una vez más, eligió que hablen sus proyectos y no los rumores.